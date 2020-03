Kelly Sildaru noortele: eriolukord ei ole selleks, et saaksime sõpradega kokku saada

Tere, mina olen Kelly ja mul on teile soovitus: püsige kodus!

Kui praegu tundub, et koroonaviirusest tingitud eriolukord tekitas kooliõpilastele vaheaja, siis tegelikult see ju nii ei ole. Me kõik ikkagi õpime ja peaksime seda eriti pingsalt tegema selleks, et kui ühel hetkel eriolukord läbi on, saaksime võimalikult normaalselt ja kiiresti jätkata oma tavapärast elu. Kuigi ma olen aastaid pidanud iseseisvalt õppima tihenda treening-ja võistlusgraafiku tõttu, siis sellegipoolest pole see olukord ka minu jaoks lihtne. Minu arust pole võimalik sajaprotsendiliselt või väga hästi võimalik teemat omandada, tehes seda iseseisvalt.

Praegune eriolukord ei ole selle jaoks, et saaksime väljas avalikes kohtades koguneda või kaubanduskeskustes hängida või sõpradega kokku saada. Selle asemel püsige kodus! Avasta enda jaoks uusi asju või tee midagi sellist, mille jaoks sul tavaliselt aega ei ole. Korista või sorteeri oma vanu asju, äkki leiad kas mõne laheda pildialbumi või vanad mänguasjad, mida on kindlasti väga tore avastada üle pika aja. Õpi mingit uut keelt või tee kodus trenni! Tegele selliste asjadega, mille jaoks sul tavaliselt nii palju aega ei ole.

Arvesta, et koroonaviirus võib varitseda meid igal pool. Hoia oma lähedasi! Näiteks mina ei külasta praegu oma vanavanemaid, sest see on just eriti ohtlik neile. Samamoodi, kui jälgime tavapäraseid hügieeninõudeid ja püsime kodus, saame kõik koroonaviirusele vastu astuda! Püsi kodus ja treeni kodus!