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Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo kaotas Soome kõrgliigas kodus Lahti Pelicansile 3:6 (1:3, 1:0, 1:3).

Kaks väravat viskas KooKoo kasuks ja andis kolmandale resultatiivse söödu Ossi-Petteri Jaakola. Eestlane resultatiivsuspunkte ei kogunud.

KooKoo hooaeg on alanud katastroofiliselt, sest meeskond on kaotanud Soome kõrgliigas kümme esimest kohtumist, neist üheksa normaalajal ja tabelis on vaid üks punkt. Endale on lastud visata 46 väravat ehk 4,6 mängu kohta.

17 meeskonnast koosnevas kõrgliigas asub KooKoo mõistagi viimasel kohal. Seejuures eelviimasel positsioonil asuv Helsingi Jokerit on kogunud kaheksa silma ehk seitse enam kui Rooba klubi.

Rooba ise pole ka juba viimased kaheksa kohtumist resultatiivsuspunkte kogunud. Tema pluss-miinus reiting on nende mängudega jooksul miinus kümme.

Laupäeval pidi kaotuse vastu võtma ka Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa, kes jäi võõrsil alla Mikkeli Jukuritile lisaajal 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Kokkuvõttes asub KalPa tabelis 13 punktiga 12. positsioonil.

Toimetaja: Siim Boikov

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