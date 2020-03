Tõnis Sildaru: kriis jätab jälje kõigile, mitte ainult sportlastele

Freestyle-suusatajate Kelly ja Henry Sildaru isa Tõnis Sildaru, kes on ühtlasi ka poja Henry treeneriks, tõdeb, et koroonaviirus ja seetõttu kehtestatud eriolukord jätab kindlasti jälje ka kõigile freestyle-suusatajatele.

"Kevad on meie jaoks just eriti agressiivse suusatreeningu periood. Võistlusplaanid seatakse alles järgmiseks aastaks, praegu tuleks kõvasti trenni teha. See jääb nüüd kahjuks ära," sõnas Tõnis Sildaru intervjuus ERR-ile. "Aga eks kõik sportlased ole praegu samas seisus, eriti veel meie alal. Ning jälje jätab see ka kindlasti kõigile, mitte ainult sportlastele."

Tõnis Sildaru oli koos Henryga Šveitsis laagris, kui möödunud nädalal suurem kriis Euroopas levima hakkas. Alguses tundus suusamäel elu endises rütmis kulgevat, inimesi ei jäänud justkui vähemaks, kõik olid rahulikud, kauplustes ei tormatud tualettpaberit varuma. See ei kestnud aga kaua. "Lõpuks suleti mägi ja nii tuli meilgi hakata Šveitsist tagasi sõitma," rääkis Sildaru. Kuigi levis info, et mõnes riigis võib piir juba kinni olla, jõudsid nemad siiski mõned päevad tagasi autoga turvaliselt Eestisse tagasi ja on nüüd kodus.

Millist treeningut saab praegu üldse teha sportlane, kes tegeleb nii spetsiifilise alaga kui freestyle-suusatamine? "Eks ta ole selline üldfüüsiline treening, jooksmas saab käia, kodus on meil ka rattatrenažöör, millega sõita, lisaks on olemas erinevaid tasakaaluharjutuste tegemise vahendeid," rääkis Sildaru.

Mis saab treeningplaanidest edasi, on esialgu lahtine, sest on raske prognoosida, kui kaua kriis võib kesta. "Kui see nüüd ühe kuuga mööda läheks, oleks Põhja-Soomes äkki veel mägedes lundki. 10. maini on seal tavaliselt suusamäed lahti olnud, siis saaks veel ehk trenni teha," arutles Sildaru, kuid suuri lootusi sellele ei pannud. "Kriis võib ju kesta ka mitu kuud või isegi pool aastat."