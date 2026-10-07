Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

Kalev võõrustas koduplatsil Türgi kõrgliigaklubi Korfez Basketit. Vastane haaras juhtohjad kiiresti enda kätte ja võitis avapoolaja 40:34. Kolmanda veerandaja lõpuminutitel läks Korfez ette koguni 24 punktiga, kuid seejärel hakkas vahe sulama. Kalev viskas viimasel veerandajal 35 punkti Türgi klubi 10 punkti vastu ning napsas magusa 86:78 (16:28, 18:12, 17:28, 35:10) võidu.

Kalevit vedas ameeriklasest mängujuht Jacob Falko, kes tabas seitsmest kolmepunktiviskest vaid kaks, kuid kogus sellegipoolest meeskonna parimana 26 punkti, lisaks jagas kuus korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Hugo Toom panustas võitu 15 punkti ning Damian Forrest tõi 13 punkti ja hankis 14 lauapalli.

Järgmisel kolmapäeval kohtub Kalev võõrsil Läti klubi Valmieraga.

Pärnu alistus võõrsil Küprose klubile Keravnosele 70:88 (11:26, 19:19, 18:25, 22:18). Kodumeeskond oli eduseisus algusest lõpuni ning juhtis parimal hetkel 25 punktiga.

Võitjaid tassis Tyrn Flowers 24 punktiga. Pärnu resultatiivseimana tõi 18 punkti Mihkel Kirves ning kahekohalise punktisummani küündis veel Javeon Jones, kelle arvele kogunes 13 punkti.

Tuleval nädalal võõrustab Pärnu teises voorus Prantsuse klubi Nancy Basketit, kes sai avamängus 66:65 võidu Viini BC üle.