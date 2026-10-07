TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

TalTech oli võõras saalis Rumeenia klubi Voluntari vastu kogu kohtumise jooksul tagaajaja rollis ning jäi alla numbritega 74:80 (14:22, 20:20, 19:18, 21:20).

Oliver Suurorg viskas TalTechi parimana 17 punkti. Siim-Markus Post tõi 12 punkti ja andis viis resultatiivset söötu ning Tormi Niits jäi napilt ilma kaksikduublist, lõpetades 12 punkti ja üheksa lauapalliga. Võitjate poolel kerkisid 19 punktiga üleplatsimeesteks Lewis Sullivan ja Ibrahim Durmo.

TalTech sai kahe võidu kõrvale esimese kaotuse. Järgmine kohtumine toimub 3. novembril, kui võõrsil minnakse vastamisi Küprose klubi Limassoli AEL-iga.