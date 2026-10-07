Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

Põlva Serviti alistas koduses Mesikäpa hallis SK Tapa 36:22 (11:8). Kohtumine algas tasavägiselt, kui skoori avas 2. minutil Alfred Timmo. Jürgen Rooba kahe järjestikuse värava abil läks kodumeeskond 13. minutiks juhtima 7:3, mis sundis SK Tapa võtma oma esimest minutilist vaheaega.

Kui esimese poolaja teises pooles suutis Tapa rünnakul rütmi leida ja Kaspar Padjuse 7-meetri karistusviske realiseerimisel ka vähendada vahet kahele-kolmele väravale, siis Serviti poolajavilele eelnenud spurt ja väravavahi Eston Varuski suurepärased tõrjed kindlustasid kodumeeskonnale pausiks 11:8 edu.

Ka teist poolaega alustas Serviti võimsalt. Mathias Rebane ja Alfred Timmo vedasid rünnakulaviini, mille jooksul viskas Serviti kiiresti kaheksa väravat Tapa kolme vastu, tuues seisuks tabloole 19:11. Selle spurdiga murti vastase vastupanu ja mängu saatus oli otsustatud.

Serviti väravasuul tegi hiilgava partii Eston Varusk, kes tõrjus 20 viskest 12 (tõrjeprotsent 60%). Rünnakul oli Serviti edukaim Jürgen Rooba seitsme väravaga, Mathias Rebane ja Karlis Kalk toetasid kumbki viie väravaga. SK Tapa parim oli Markus Arik seitsme väravaga ning Trivo Vaigurand panustas neli väravat.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistas HC Viimsi/Alexela 33:23 (16:15). Mängu alustas märgatavalt paremini Viimsi, kes asus avaminutitel kohtumist 5:1 juhtima. Kehra oli sunnitud juba 5. minutil võtma minutilise vaheaja, misjärel asus Kehra võitlusesse ning poolaja lõpp kulges punkt-punktis. Pausile mindi Kehra 16:15 eduseisus.

Teise poolaja algus oli võitluslik, kuid otsustavad sündmused hakkasid hargnema pärast 45. minutit seisul 21:20. Timo Roomere ja Tom-Simion Treimani väravad viisid Kehra ette 24:21. Viimsi võetud timeout 51. minutil neid enam ei päästnud – rünnakul tehti järjest pallikaotusi ja eksiti visketabavusel.

Viimase kümne minuti jooksul pani Kehra püsti tõelise kaitsemüüri ja realiseeris rünnakuid eksimatult. Viimsi suutis pärast 46. minutit visata vaid kaks väravat Kehra 11 vastu.

Võitjate resultatiivseima mängija David Mamporia sõnul läks kohtumine nii nagu ta enne mängu arvas. "Kui me 100% valmis ei ole ja fookust ei hoia, siis läheb meil raskeks ja nii ka oligi, poolajal saime pead korda õnneks ja tõime tähtsad punktid ära," ütles Mamporia, kes viskas viis väravat. Viimsi edukaim oli Jasper Arnover viie väravaga.

Järgmised kohtumised meistriliigas:

27.10 kell 19.00 SK Tapa vs HC Kehra Horizon Pulp&Paper

28.10 kell 19.00 HC Viimsi/Alexela vs Tallinna Mistra

29.10 kell 19.00 Põlva Serviti vs Viljandi HC/LEONHARD WEISS