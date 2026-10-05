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Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

Kurling
Karoliine Kaare ja Harri Lill.
Karoliine Kaare ja Harri Lill. Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Kurlingu segapaar Karoliine Kaare ja Harri Lill võitis USA-s Wisconsini osariigis toimunud World Curling Touri etapi Rice Lake Superspiel. Eestlased lõpetasid turniiri kuue võidu ja ühe kaotusega.

Kaare ja Lill alistasid finaalis USA paari Bassiri - Kadlec tulemusega 6:5. Sama vastasega kohtuti ka turniiri esimeses alagrupimängus, kus eestlastel tuli vastu võtta oma ainus kaotus. Seejärel võitsid Kaare ja Lill kuus mängu järjest.

Poolfinaalis teenis Eesti paar napi 8:7 võidu USA paari Hamilton - Hamilton üle. Vastaste koosseisu kuulunud Matt Hamilton on 2018. aasta olümpiavõitja meeste kurlingus.

"Turniirivõit hooaja alguses on väga positiivne üllatus. Olgugi, et jääolud olid küllaltki keerulised, siis suutsime esimesest mängust omad järeldused teha. Tehnilised muudatused aitasid tagada täpsemad visked järgmistes mängudes ja see oli ka võidu aluseks. Olen uhke, et üsna keerulise hooaja alguse pealt suutsime sellise tulemuse teha," ütles Harri Lill.

Kaare ja Lill jätkavad võistlemist Wisconsini osariigis juba sel nädalal, kui osalevad 8.–11. oktoobril Madisonis toimuval Madtown Doubledowni turniiril. Võistlusele kogunevad paljud maailma parimad kurlingu segapaarid.

Toimetaja: Henrik Laever

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