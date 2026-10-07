X!

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

Korvpall
Viimsi korvpalliklubi.
Viimsi korvpalliklubi. Autor/allikas: KK Viimsi/Facebook
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas peeti kolmapäeval üks kohtumine, milles Viimsi kaotas võõrsil Riia Juunioridele 81:82 (25:22, 20:19, 20:23, 16:18).

Karl Gustav Jurtšenko tabav kolmene viis Viimsi viimasel minutil ette 81:80, aga Läti klubi ei jäänud vastust võlgu ning 13 sekundit enne lõppu tabas võiduviske Raivo Kudrjavcevs.

Jurtšenkol oli hiilgav viskepäev. Ta tabas 13-st väljakult teele saadetud viskest üheksa, seejuures kolmepunktijoone tagant seitsmest viis. Tema arvele jäi lõpuks 32 punkti ja kuus lauapalli. Riia klubi parimana tõi 21 punkti Helmuts Petrovics.

Viimsi ei ole kolme kohtumisega võiduarvet avanud. Riia Juunioritel on kirjas kaks võitu ja üks kaotus.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

Kotsari kaksikduubel aitas Yokohama võidule

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

07.10

Tiitlikaitsja TSA pidi uue hooaja avamängus kaotusega leppima

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

06.10

Böckleri klubi hooaeg algas napi kaotusega

05.10

Bigbank/Kalev alustab eurosarja: oleme autsaiderid, saame natuke riskida

05.10

Kuusmaa esimese euromängu eel: nüüd on reaalsus käes

05.10

Bratka kerkis Suurbritannias hooaja avamängus üleplatsinaiseks

05.10

Viimsi korvpalliklubiga liitus ameeriklasest ääremängija

04.10

Resultatiivne Suurorg aitas Gdynial Poolas võidukalt alustada

04.10

TalTechil ei tekkinud Viimsiga raskusi

videod

sport.err.ee uudised

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

Levadia võidus sai jala valgeks üheksa erinevat mängijat

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

07.10

Russell peab Singapuris alustama stardirivi lõpust

07.10

Gauff langes Pekingis ootamatult välja

07.10

Dikajev piirdus judo MM-il ühe matšiga Uuendatud

07.10

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

Tohver näitas Rahvuste liiga mängus kaks korda punast kaarti

07.10

Rangers võitis hooaja esimese New Yorgi lahingu

loetumad

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

07.10

Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

Rahulolev Henn: andsime nii palju, kui meil üldse anda oli

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo