Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

Karl Gustav Jurtšenko tabav kolmene viis Viimsi viimasel minutil ette 81:80, aga Läti klubi ei jäänud vastust võlgu ning 13 sekundit enne lõppu tabas võiduviske Raivo Kudrjavcevs.

Jurtšenkol oli hiilgav viskepäev. Ta tabas 13-st väljakult teele saadetud viskest üheksa, seejuures kolmepunktijoone tagant seitsmest viis. Tema arvele jäi lõpuks 32 punkti ja kuus lauapalli. Riia klubi parimana tõi 21 punkti Helmuts Petrovics.

Viimsi ei ole kolme kohtumisega võiduarvet avanud. Riia Juunioritel on kirjas kaks võitu ja üks kaotus.