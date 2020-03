ÜLEVAADE | Rally Estonia ümber lahvatanud tüli ja selle ärajäämise põhjused

Sel nädalal tõusis suur tüli, kui selgus, et Eesti üks visiitkaardisündmustest ehk Rally Estonia Lõuna-Eestis jääb ära. Rivo Saarna uuris, mis see Rally Estonia on, miks seda korraldati, miks ralli ära jääb ja miks selle ümber selline tohutu tüli on.

Eesti autospordi suurürituse Rally Estonia ärajäämine on ootamatu lahendus, milles kõik kaotavad. Riik kaotab, sport kaotab, rallifännid kaotavad. Kuidas ralli korraldajad ja Eesti autospordiliit, sooviga autosporti arendada, on jõudnud selle lõhkumiseni?

"Ralli Estonia esindajad ei olnud valmis tulema laua taha ja rääkima meiega avatud eelarvega oma probleemidest, et mis probleemid neil on, mida nad ootavad autospordiliidult, mida nad ise teevad. Aga selleks meie põhitingimus oli, et peab laual olema eelarve. Eelarvet lauale ei pandud," rääkis Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Oleg Gross.

Eesti Autospordi Liidu tegevjuht Janis Kaal lisas: "Me nägime sümboolselt paari rida, millest ei ole suurt midagi peale koondnumbri välja lugeda. Eelarvet, et me saaksime rääkida üheskoos tegemisest, partnerlusest, usaldusest, seda tõepoolest ei esitatud."

"Suurem põhjus on see, et puudub ühine eesmärk, vaade," nentis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe.

Oleg Gross lisas seepeale: "Tarmo Hõbega oli jutt. Ta ütles, et nendel finantsseis on väga raske. Neil on paljud toetajad ära kukkunud, neil on väga keeruline olukord. Ma igatpidi andsin talle usku ja lootust Ja kahe mehe vaheline kokkulepe oli, et me tuleme 2. märtsil selle teema juurde tagasi. Mis edasi juhtus?"

26. veebruaril tegi Rally Estonia pressikonverentsi, kus Rally Estonia korraldaja Urmo Aava lausus: "Täna peame teatama, et Rally Estonia 2020 korraldus on lõppenud."

Kultuuriminister Tõnis Lukas nentis selle peale: "See tähendab spordielus ja antud valdkonnas väga suurt tagasilööki. Ma loodan, et see on ajutine tagasilöök. Rallisport on eestlasi ühendav ja noortele eeskujuks."

EAS-i juhatuse esimees Peeter Raudsepp arvas asjast sedasi: "Ralli Estonia puhul on sama majanduslikku mõju meie majandusele näidanud UEFA superkarika finaal. See toimus Tallinnas, majanduslik mõju oli sama, ca viis miljonit. Rally Estonia puhul see hajub üle Eesti ja läbi telepildi on see võimalus Eestit kui sihtmaad tutvustada, tema kultuuri, tema loodust."

Janis Kaal ütles: "Vaidlesid minu hinnangul sport ja äri. Sel korral olid Rally Estonia korraldajad ärilise poole peal, EAL spordi poole peal. Vaieldi selle üle, kas spordil on õigus ärist osa saada või mitte."

Tarmo Hõbe lisas: "Kolm kuud olid need läbirääkimised Eesti autospordiliiduga kestnud, kus me olime välja pakkunud erinevaid lahendusi. Sellel hetkel, kui me selle otsuse tegime, meil ei olnud valikuvarianti. See otsus oli meie eest tehtud. Rahvusvahelise ralli registreerimise tasu, mis tõusis kahelt tuhandelt eurolt sajale tuhandele, selle maksmine meil korraldajatena ei ole võimalik ei juriidiliselt ega eelarveliselt."

"Ma pakkusin abikäe ja juhatuse otsuse ümbervaatamise, kui eelarve on laual," jätkas Oleg Gross. "Ma ei tea, kui sügav kriis neil on. Kui neil on seal poolemiljoniline auk eelarves, siis ma ei ole inimene, kes saab sellele vastata. Kuid sisetunne ütleb, ma olen äriasjadega palju tegelenud, et see auk on väga suur."

Tarmo Hõbe rääkis: "Me oleme kümneid kordi küsinud üle ja samamoodi EAL-i vastus on, et otsus on tehtud, otsust ei muudeta ja see sada tuhat eurot tuleb ära maksta."

Janis Kaal omalt poolt: "Sündmuste aegrida vaadates, siis võib päris kindlasti öelda, et sada tuhat ei olnud see põhjus. See põhjus võeti laualt, kui Oleg Gross teatas, et ta tasub selle korraldajate eest ise EAL-ile. Ehk siis põhjuseid tuleb otsida kuskilt mujalt."

Tarmo Hõbe: "Pakkumine härra Grossi poolt tuli 25. tunnil, tund enne pressikonverentsi, kui tegelikult otsused olid tehtud."

Tõnis Lukas: "Autospordimehed on üldiselt niisugused riskialtid ja harjunud suurtel kiirustel kurvi sisse sõitma, kuid antud juhul EAL sõitis selle kurvi sirgeks."

"Suure tõenäosusega saan aru, et asi on ikkagi rahaline ja eelarve on sügavas kriisis," jätkas Oleg Gross. Aga kas Gross tahaks leida lahendust? "Mina tahan leida. Mina olen valmis aitama, et Rally Estonia toimuks."

Urmo Aava: "Siin ei ole sellist võimalust nagu tippspordis, et me natuke ei tee. Me teeme kas kõik või ei tee üldse."

Janis Kaal: "Natuke on raske uskuda. Kui kellelgil on väga suur unistus, siis ma ei usu, et nii sihikindel inimene, nagu Urmo sel põhjusel alla annaks."

Kas korraldajad otsisid võimalust, et 2020. aasta ralli korraldamisest loobuda? "Just nimelt ja muuta oleksin ma saanud seda ainult siis, kui nad oleksid toonud eelarve lauale," vastas Gross küsimusele. "Aga, et neil nüüd jänes püksi tuli. Riigiraha saamine on kerge, omavalitsuse raha saamine on kerge, aga eraraha saamine on keeruline."

Tõnis Lukas: "Eesmärk on suur ja üllas. Eesmärk on saada siia MM-sarja etapp aastal 2022."

Oleg Gross: "Inimesena emotsionaalselt ma tahan, et see tuleks, kuid see tõenäosus on väga väike, sest tehased ei tule siia selleks, et rahvale on fun vaadata, selle taga on ikkagi suur äri."

Tarmo Hõbe: "Meie võimalused WRC-etapi saamiseks on väga väikesed, sest ühes lauses on kaks surmapattu: väike riik Euroopas."

Tõnis Lukas: "Eelmise aasta ralli oli väga hästi korraldatud ja korraldusmeeskond on tasemel. Nii, et valitus jätkub kindlalt omapoolset finantseerimist, kui korraldajate poolt üllatusi ei teki."

Tarmo Hõbe: "Meie soov on, et Rally Estonia tulevikus toimuks. Kõik osapooled peavad seda tahtma. Ennekõike kaks kõige olulisemat osapoolt - korraldusmeeskond ja Eesti autospordiliit.

Oleg Gross: "Lahendus saab olla see, et kui meil on on kõik asjaolud selged, mis siin juhtus, miks selline olukord tekkis, et meil peab tekkima uuesti usaldus."

Tõnis Lukas: "Meie maa vastu huvi äratamiseks ja maa tutvustamiseks oleks ralli MM-etapp ikkagi suur lotovõit. Ja meil oli see lotopilet olemas. Ma loodan, et see on meil siiamaani käes."