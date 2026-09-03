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Sel nädalal võib selguda Hyundai tulevik ralli MM-sarjas

Autoralli
Adrien Fourmaux - Alexandre Coria
Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Autoralli

Hyundai jätkamine autoralli maailmameistrivõistlustel võib saada selgeks käimasoleval nädalal, kui rallivõistkonna juht Cyril Abiteboul kohtub Soulis autofirma kõrgete juhtidega.

Hyundai tulevik muutuvas MM-sarjas on küsimärgi all olnud pikalt ja selle üle on korduvalt diskuteeritud ka käimasoleval hooajal. Väljaande DirtFish andmetel on laual kolm valikut: jätkata tehasetiimina, osaleda üksnes tarnijana eratiimile või loobuda MM-projektist üldse.

Järgmisel aastal muutub ka MM-sari olemuslikult, kui tulevad kasutusele uued autod, mis sarnanevad olemuselt rohkem praegustele Rally2 autodele. Hyundai pole spetsiaalset masinat veel ehitama hakanud, aga arendab siiski oma praegust Rally2 kategooria autot.

Võistkonna spordidirektor Andrew Wheatley sõnul on eesmärk pühenduda i20 N Rally2 arendamisele, et tagada endale sel nädalal tuleva otsuse eel parim võimalik positsioon.

"Rally2 auto osas on olukord üsna selge," ütles ta. "Prioriteet on ära kasutada homologatsiooniakna sulgemisega kaasnev võimalus. Ja järgmiseks aastaks on tulemas auto teine ​​​​evolutsioon, mis homologeeritakse selle aasta 31. detsembril."

"Selle testimisprogramm algab peagi. See on auto edasiarendus. See pole uus mudel, see on i20 N. Aga kindlasti tehakse märkimisväärselt tööd, et see oleks kõige konkurentsivõimelisem Rally2 auto, mida me üldse ehitada saame. Ja see annab meile võimaluse midagi ette võtta, kui võimalus peaks tekkima."

Mõistagi on teiste seas teadmatuses ka sõitjad. Näiteks prantslasel Adrien Fourmaux'l pole aimugi, mis teda 2027. aastal ootab. "Praegu teame, et midagi pole otsustatud ega tehtud," lausus ta eelmise nädala MM-etapil Paraguays.

"Me teame, et on valikuid, aga me ei tea otsusest midagi. Mida mina arvan? Ma ei tea. Arvan, et Hyundai jääb või lahkub 50-50. Loomulikult loodame jääda, aga me ei tea, millised on uudised. Kas ma olen järgmise aasta pärast mures? Jah."

Toimetaja: Siim Boikov

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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