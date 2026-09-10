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Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

Jalgpall
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli liigakarikasarjas sai kolmapäeval suure võidu Chelsea, kes oli koduväljakul Leeds Unitedist parem 6:3.

Võõrustaja rollis olnud Chelsea jäi avapoolaja keskel Tarik Muharemovici väravast 0:1 kaotusseisu ja kohe teise poolaja alguses suurendas Leedsi edu Brenden Aaronsoni tabamus.

Chelsea pööras kaheväravalise kaotusseisu kõigest tosina minutiga kaheväravaliseks eduks, kui esmalt viigistasid seisu Cole Palmeri väravad ning seejärel said jala valgeks Pedro Neto ja Danny Welbeck. Seejuures neljast väravast kolmele tegi eeltöö Morgan Rogers.

Leeds andis 75. minutil Dominic Calvert-Lewini väravaga vastulöögi, kuid viis minutit hiljem taastas Chelsea kaheväravalise edu Valentin Barco ning neljandal üleminutil vormistas lõppseisu Welbecki teine tabamus.

Viimati 11 aastat tagasi liigakarikasarja võitnud Chelsea jätkab oma kuuenda karikavõidu jahtimist neljandast ringist. Kõrgliiga klubidest on praeguseks neljandasse ringi pääsenud veel Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland ja Newcastle United.

Toimetaja: Henrik Laever

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