Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

Turniiriks neljanda asetuse saanud Lajal (ATP 152.) jäi kaheksandikfinaali avasetis prantslase Sascha Gueymard Wayenburgi (ATP 332.) vastu 0:3 kaotusseisu, aga suutis seejärel viigistada. 23-aastased selgitasid võitja tie-break'is, kus prantslane kiirelt 5:0 juhtima läks ja 7:3 võidu vormistas.

Teine sett algas samuti tasavägiselt ning mehed vahetasid Lajali juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil eestlane murdis ning järgmise geimiga 6:3 võidu vormistas. Otsustavas setis murdis Lajal seisul 3:3 ja kuigi prantslane tõrjus kolm Lajali matšpalli, õnnestus eestlasel siiski 6:4 võiduga edasipääs realiseerida.

Lajal lõi kaks tundi ja 17 minutit väldanud kohtumise jooksul kuus ässa ja tegi kolm topeltviga, Wayenburg kõmmutas küll kaheksa ässa, aga patustas samas üheksa topeltveaga. Eestlane realiseeris esimeselt servilt 79-protsendiliselt (Wayenburg 68%) ning teiselt 54-protsendiliselt (Wayenburg 46%). Lajal sai 11 murdevõimalust ja realiseeris neist neli, tõrjudes vastase viiest võimalusest kolm.

Lajal kohtub veerandfinaalis prantslase Robin Bertrandiga (ATP 409.), omavahelises seerias on mõlemad mehed ühe kohtumise võitnud, aga viimati mängiti 2023. aastal.