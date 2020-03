Jüri Ratas: töötan kulisside taga selle nimel, et Rally Estonia toimuks

Eesti peaminister Jüri Ratas avaldas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et teeb tööd Rally Estonia toimumise nimel.

"Oota, stopp! Miks te ütlete, et ei toimu?" küsis Ratas saatejuhi lause peale, et Rally Estonia sel suvel ei toimu. "Minul pole selle kohta mingeid uudiseid, aga ütlen, et igal juhul toetan ja ka töötan kulisside taga, et aidata kaasa, et see toimuks."

"Täna on ametlik seisukoht, et see ei toimu. Ma olen väga kurb selle üle, aga ma arvan, et ei saa visata pastakat enne nurka, kui asi on 100% kindel," jätkas Ratas. "Tuleb töötada selle nimel. Vaadake, kui oluline majandus-, spordi- ja kultuuri- ja Eesti promomise sündmus see on."

Rally Estonia korraldajad teatasid eelmisel kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et sel aastal rallit ei toimu. Esmaspäeval kogunes Eesti Autospordi Liidu juhatus, arutamaks murettekitavat olukorda seoses Rally Estonia toimumise kahtluse alla sattumisega.