Zverev pääses suurema vaevata poolfinaali

Zverev alistas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 6:2, 7:5, 6:1 Hollandi teise reketi Botic van de Zandschulpi (ATP 70.) ning tagas endale kolmandat korda USA lahtistel koha poolfinaalis.

Järgmises ringis on Zverevi vastaseks venelane Karen Hatšanov (ATP 50.), kes alistas veel väiksema vaevaga 28. asetusega belglase Alexander Blockxi (ATP 34.). Hatšanov võitis esimese seti 6:2 ja teise seti 7:5. Kolmandas setis oli Blockx sunnitud seisul 3:2 edasisest mängimisest loobuma vigastuse tõttu.

Zverev ja Hatšanov on varem omavahel vastamisi läinud üheksal korral ning hetkel on saldo 6-3 Zverevi kasuks. Teise finalisti selgitavad välja ameeriklased Frances Tiafoe (ATP 12.) ja Ben Shelton (ATP 9.).

Naiste üksikmängus teenis viimasena poolfinaalkoha neljanda asetusega Coco Gauff (WTA 4.), kes kaotas viienda asetusega Mirra Andrejevale (WTA 5.) avaseti 2:6, kuid võitis järgmised kaks setti 7:6 (7) ja 6:2. Poolfinaalis seisab Gauffil ees kohtumine teise asetusega Jelena Rõbakinaga (WTA 2.), kes alistas veerandfinaalis Qinwen Zhengi kolmes setis.