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3x3 korvpallikoondis alustab reedel EM-finaalturniiri

Korvpall
Eesti 3x3 korvpallikoondis koosseisus Jorgen Rikberg, Mihkel Kirves, Aleksander Oliver Hint ja Jaan Puidet
Eesti 3x3 korvpallikoondis koosseisus Jorgen Rikberg, Mihkel Kirves, Aleksander Oliver Hint ja Jaan Puidet Autor/allikas: Eesti Korvpalliliit
Korvpall

Eesti 3x3 korvpallikoondis koosseisus Jorgen Rikberg, Mihkel Kirves, Aleksander Oliver Hint ja Jaan Puidet osaleb sel nädalavahetusel Belgias Antwerpenis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.

Eesti rahvuskoondis kuulub EM-il D-alagruppi, kus vastasteks on Prantsusmaa ning Saksamaa koondised. Edasi väljalangemismängudele pääseb grupi kaks paremat.

"Viimane ettevalmistusperiood on läinud plaanipäraselt ehk oleme finaalturniiriks valmis. Alagrupiturniiril ootavad meid ees nimekad ja tugevad vastased, kuid teeme kõik endast oleneva, et grupist edasi pääseda," ütles koondise peatreener Siim Raudla.

Saksamaa võitis sel suvel Varssavis toimunud MM-il hõbeda ning saavutas mullu Ulaanbaatari MM-il neljanda koha, Prantsusmaa koondis sai tänavusel MM-il neljanda ning sai 2024. aastal kodusel olümpial kaela hõbemedali. Eesti on mänginud EM-il kaks korda, 2014. aastal saavutati kaheksas koht ja 2021. aastal seitsmes koht.

Lisainfot leiab Eesti Korvpalliliidu kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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