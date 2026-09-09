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Uku Jürjendal kohtub Helsingis Soome profipoksi meistriga

Võitlussport
Uku Jürjendal
Uku Jürjendal Autor/allikas: Joosep Ints
Võitlussport

Eesti raskekaallane Uku Jürjendal astub laupäeval Helsingi jäähallis toimuva Immu Fight Nighti peamatšis vastamisi Soome valitseva profipoksi meistri Keni Aliuga. Puuris poksireeglite järgi peetav kohtumine kestab kuni kuus kolmeminutilist raundi.

Kuni 110-kilogrammiste võitlejate kaalukategoorias toimuv vastasseis on Jürjendali karjääri esimene kuueraundiline matš. Senisest pikem formaat eestlast aga ei heiduta. "Kuus raundi võidelda on minu jaoks esimene kord. Samas ei ole see palju rohkem kui neli või viis. Olen võidelnud viis raundi, seega arvan, et see saab olema üsna sarnane," märkis Jürjendal.

Aliu on pidanud profipoksijana kümme kohtumist ja võitnud neist üheksa, sealhulgas viis nokaudiga. Soome meister on tuntud tugeva löögijõu, kiiruse ja hea liikumise poolest. Augustis toimunud Immu Fight Nighti promopäeval nimetas Aliu Jürjendali oma senise karjääri kõige ohtlikumaks vastaseks. "Ma ei ole kunagi ühegi vastase eest tagasi astunud. Kui mulle on vastast pakutud, olen alati ohu suunas liikunud. Usun, et Uku on seni minu kõige ohtlikum vastane," sõnas Aliu.

Jürjendal võistles viimati 13. juunil Tallinnas Kultuurikatlas toimunud Beazt Fight Nightil. Tema vastaseks oli Soome vabavõitluse raskekaalu meister Sebastian Johansson, kelle eestlane alistas juba avaraundis. Kohtumise lõpetas Jürjendali paremhaak, mis tõi talle nokaudivõidu ajaga 2.21.

Aliu vastu loodab Jürjendal eelkõige oma heale ajastusele ja oskusele vastast õigel hetkel tabada. "Püüan leida õige hetke, et vastast otsustavalt tabada. See on midagi, mida ma teha oskan," ütles Jürjendal.

Keni Aliu ja Uku Jürjendal (paremal) vaatasid tõtt Autor/allikas: Virko Veskoja

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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