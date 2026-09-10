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Nuudi laeks jäi teine ring

Tennis
Maileen Nuudi.
Maileen Nuudi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennisist Maileen Nuudi (WTA 1192.) langes Poolas Radomis toimuval W15 taseme ITF-i turniiril välja teises ringis.

Nuudi esimeseks vastaseks Radomis oli 14-aastane poolatar Liliana Koltun, kellest sai eestlanna jagu 6:0, 6:2. Neljapäeval läks Nuudi vastamisi Koltuni kaasmaalase, viiendana asetatud Anna Kmiecikuga (WTA 801.). Vastane võitis kohtumise 6:4, 6:3.

Andrea Roots oli võistlustules Hurghada W15 turniiril, kus jõudis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse, ent kaotas seal avaringis kaheksandana asetatud Laia Petreticile (WTA 731.) 1:6, 2:6.

Toimetaja: Henrik Laever

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