Nuudi laeks jäi teine ring

Andrea Roots oli võistlustules Hurghada W15 turniiril, kus jõudis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse, ent kaotas seal avaringis kaheksandana asetatud Laia Petreticile (WTA 731.) 1:6, 2:6.

Nuudi esimeseks vastaseks Radomis oli 14-aastane poolatar Liliana Koltun, kellest sai eestlanna jagu 6:0, 6:2. Neljapäeval läks Nuudi vastamisi Koltuni kaasmaalase, viiendana asetatud Anna Kmiecikuga (WTA 801.). Vastane võitis kohtumise 6:4, 6:3.

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