Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

Grupifinišis oli parim ukrainlane Serhii Sydor (Huangsheng - Vonoa - Taishan Sport Team; 3:17.01). Talle järgnesid Colombia sprinter Alvaro Jose Hodeg (Team Medellin - EPM) ja itaallane Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber).

"Võistlus oli lahtine ja kõik meeskonnakaaslased pidid end erinevatel hetkedel kulutama, mistõttu sai mulle lõpus ainult Oskar Nisu abiks olla," ütles Vahtra.

"Finišisirgel oli tugev vastutuul ja jõudsime liiga vara ette. Mul ei olnud parimad sprindijalad, aga õnneks sai minu tiimi hiinlane Chenglu Liu (finišeeris kaheksandana - toim.) võistluselt parima hiinslase auhinna," lisas Vahtra.

Teistest eestlastest finišeeris Aaron Aus (Quick Pro Team) 11., Markus Pajur (Fnix - Scom - Hengxiang Cycling Team) 12., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 26., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 58., Oskar Nisu (China Anta - Mentech Cycling Team) 61., Mihkel Räim (Quick Pro Team) 73. ja Martti Lenzius (Quick Pro Team) 87. koha.