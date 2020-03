Autospordiliit: EAL toetab Rally Estonia korraldajaid ralli läbiviimisel

ERR-i spordiportaal avaldab EAL-i pressiteate täies mahus:

Viimastel päevadel toimunud pressikonverentsil ja erinevates avaldustes meediaväljaannetele on korraldajad teavitanud avalikkust otsustest ralli ära jätta. Samas pole Eesti Autospordi Liidule ega autoralli alakomiteele vastavat esildist tehtud. Ralli korraldajate poolt tehtud avaldustest on jäänud kõlama, et olemas on kõik eeldused ralli edukaks läbiviimiseks, sealhulgas pikaajalised kokkulepped kõigi rahastajatega ja kõigi WRC tiimide valmisolek osalemiseks. Põhimõttelise ja täitmata tingimusena on nimetatud Eesti Autospordi Liidu toetust ja koostöötahet.

Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Oleg Gross on andnud viimastel päevadel pikki ja põhjalikke seletusi ning kinnitanud nii ralli korraldajatele kui avalikkusele, et soovib jätkuvalt ralli toimumist seniste korraldajate poolt läbiviiduna ja seda ka aastal 2020. Rally Estonia on Eesti meistrivõistluste ja Läti meistrivõistluste etapp, millega on arvestanud nii mõlema riigi võistlejad, alaliidud kui rallipublik. EAL-i juhatus peab vajalikuks kinnitada: Eesti Autospordi Liit toetab jätkuvalt Estonian Autosport Events MTÜ-d Rally Estonia 2020 läbiviimisel korraldajate planeeritud ajal ja mahus.

Ühtlasi kutsub EAL osapooli esimesel võimalusel läbirääkimistele, et jõuda selgusele tekkinud olukorra tegelikes põhjustes ja leidmaks viivitamatult lahendus. Riiklikult olulise sündmuse ärajäämine ei tohi sõltuda tühisest isikutevahelistest teineteisemõistmatusest ja EAL on valmis omalt poolt jätkuvateks jõupingutuseks kiire lahenduse leidmisel.

Ühtlasi otsustas juhatus kokku kutsuda Eesti Autospordi Liidu üldkoosoleku hiljemalt 15. aprillil 2020.