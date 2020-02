"Ma ei saa teiste eest rääkida, aga minu usaldus [autospordiliidu vastu] on kadunud," rääkis Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava pressikonverentsil. "Meile on mõeldamatu, et korraldame sellist sündmust ilma meie selja taga seisva toetava alaliiduta."

"Peame kahjuks teatama, et 2020. aasta Rally Estonia korraldus on lõppenud. Selle info põhjal, mis meil tänaseks on, jääb ralli sel aastal ära."

Kolmapäeva pärastlõunal kinnitas kauaaegne Rally Estonia suurtoetaja ja Eesti Autospordi Liidu (EAL-i) juhatuse liige Oleg Gross avalduses, et on valmis skandaalseks saanud 100 000 euro suuruse summa ise ära maksma.

"See 100 000 eurot on üks oluline fakt ja tulime siia juba selge otsusega, mis oli langetatud," tõdes Aava. "Pahandus on tegelikult juba tehtud. Mulle jääb arusaamatuks ja tekitab veel suuremat segadust, miks see käik tehti sisuliselt tund aega enne pressikonverentsi."

"Meil on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, toetajad ja partnerid, piiri taga promootor, FIA [rahvusvaheline autospordiliit], WRC tiimid, tegelikult ka fännid ja avalikkus - oleme neile andnud lubaduse. See unistus ei ole kuhugi kadunud. On spekuleeritud selle üle, et miks meil EAL-i vaja on. Tuleb vaadata natuke laiemalt. FIA on EAL-ile andnud Eesti pinnal ainupädevuse korraldada autospordiga seonduvat. Üldkogu on need juhatuse liikmed valinud ja nemad viivad ellu oma poliitikat. On spekuleeritud, et äkki liigume Lätti või kuskile mujale oma unistust täide viima, aga see ei tule kõne alla."

Kas on lootust, et Rally Estonia jätkab samal kujul mõne aasta pärast? "Peame siit edasi kohtuma oma erinevate partneritega riigist erasektorini," sõnas Aava. "Isegi kui ma tahaks täna anda lootust, siis ma ei saa seda teha. Elu on näidanud, et meil on raske mõtlemist lõpetada. Kui eelmine kord korraldamise lõpetasime, hakkas meie peades järgmise taseme korraldamine uuesti peale. Raske on sellest olukorrast positiivset välja võtta, aga teades meie tiimi, on meil rallipisik sees ja mine tea, mis siit tuleb."

"Kui keegi üritab siit välja pressida seda, et hakkame jõuga kukutama Eesti autospordiliitu, siis seda me tegema ei hakka."