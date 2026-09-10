Serviti ja Viljandi olid meistriliigas võidukad

Möödunud laupäeval superkarika pea kohale tõstnud Serviti ja HC Viimsi/Alexela vahelises kohtumises jätkus põnevust esimeseks kaheksaks minutiks. Seejärel tegid Põlva mehed 7: 1 vahespurdi ning sellega oli mängu saatus sisuliselt otsustatud. Enne hooaega ka mängimise lõpetamist kaalunud Hendrik Varuli viie tabamuse abil võeti poolajaks 20:10 edu.

Teisel poolajal Serviti vaid suurendas eduseisu. 45. minutiks juhiti Alfred Timmo tabamuse järel 30:15 ning mängu lõppseisuks vormistas Varul 39:22. Serviti resultatiivseimad olid Varul ja Timmo seitsme ning Ülljo Pihus nelja tabamusega. Alexela eest viskasid Jasper Arnover, Otto Karl Kont ja Georg Gustav Kont neli väravat.

Viljandi HC eest tegid oma koduse tagasituleku kohtumise möödunud hooaja Mistras veetnud Karl Roosna ja Rasmus Ots ning nende juhtimisel haarati SK Tapa vastu 5:0 edu. Hooaega uue peatreeneri Kaspar Leesiga alustanud SK Tapa oli seejärel sunnitud aja maha võtma ning värske juhendaja sõnadest oli ilmselgelt kasu.

Kolm minutit enne poolaja lõppu asus SK Tapa Kaspar Padjuse tabamusest esmakordselt 11:10 juhtima. Pärast seda viskasid mõlemad meeskonnad ühe värava veel ning väikesele vaheajale mindi külaliste 12:11 eduseisus. Teise poolaja alguses pääsesid Lääne-Virumaa mehed korra ka kolme värava kaugusele, kuid 48. minutiks olid Sivert Raide tabamuse järel tablool taas viiginumbrid 19:19.

Viljandi väravas seisnud Rasmus Otsa tõrjed hoidsid SK Tapa pea kümme minutit kuival, kuid ka Viljandi ei suutnud oma võimalusi realiseerida ning viis minutit enne lõppu juhtisid võõrustajad 21:20. Viljandlased olid viimastel hetkedel siiski kindlamad ning tagasid endale 23:20 võidu.

Viljandi resultatiivseimana viskas Jaan-Paul Varik kuus väravat. Talle lisas Karl Roosna neli tabamust. "Üles-alla oli see esitus täna. Veerand tundi näitame head käsipalli, seejärel vajusime kuskile auku. Õnneks suutsime lõpuks end siiski kokku võtta. Klassikaline septembrikuu mäng, tuleb tööd edasi teha ning järjest paremaks minna," võttis Roosna kohtumise kokku.

"Eks Viljandi saalis on alati hea mängida, fännid on väga kõvahäälsed," kommenteeris kahe hooaja vahel just Viljandist Tapale kolinud ning neli väravat kirja saanud Urmas Rõuk. "Täna olid tõelised Ameerika mäed. Kuigi suutsime ka teatud hetkedel eduseisu võtta, siis Viljandi nii kergelt ei murdu. Tuleb omad korrektuurid teha. Pikk hooaeg on alles ees."

Järgmise nädala kohtumised meeste meistriliigas:

16.09

Viimsi kooli spordikeskus 19:00 HC Viimsi/Alexela - Viljandi HC/Leonhard

Weiss

Kehra Spordihoone 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti

17.09

Tapa Spordikeskus 19:00 SK Tapa - Tallinn Mistra