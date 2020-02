EAL-i juhatuse liige Rally Estonia ärajäämisest: ma ei näe selles olukorras võitjat

Ralli ärajäämiseni viis tüli korraldajate ja Eesti autospordiliidu vahel. Viimane tõstis rahvusvahelise ralli registreerimistasu 100 000 euroni, mida aga enam kui kahe miljoni euro suuruse eelarvega ürituse läbiviijad eesotsas Urmo Aavaga ei soovi tasuda ja lepitust ei pakkunud seegi, et EAL-i juhatuse liige Oleg Gross oli ise valmis selle summa ära maksma.

"Ega see registreerimistasu tõstmine mingi uus asi polnud, sellega oli tegeletud juba enne minu aega, eelmisest kevadest. Lihtsalt nüüd oli see üldsuse jaoks ootamatu," ütles Janis Kaal "Vikerhommikus".

Kas Urmo Aava teadis siis juba enne eelmist Rally Estoniat, et see tasub tõuseb 100 000 euroni? "Kui me sügisel Urmoga sel teemal läbi rääkima hakkasime, siis Urmo nentis, et see teema ei ole tema jaoks uus, see on juba eelmisest kevadest laual. Lihtsalt nüüd ta kellegi tahtel või tahtmatusest viidi meediasse. Kindlasti üldsuse jaoks on see väga uus ja jahmatav teema, mida on tulnud seletada," rääkis Kaal. "Otsus [ralli ära jätta] oli šokeeriv pigem selles kontekstis, et päev varem, ma eeldan, tekkis kõigil taju, et probleem saab lahendatud. Minu meelest oli Oleg Grossi avaldus selge viide sellele."

"Teatud mõttes oli pressikonverentsi vaatamine kergendav, sest ma sain kinnitust, et kindlasti ei olnud põhjus selles, et seda raha ei leitud. Põhjused on ilmselt kuskil mujal ja küllap Urmo teab neid ise paremini," lisas Kaal.

Saatejuht Sten Teppan uuris, kuidas üldse jõudis peaasjalikult rallifännidest koosnev autospordiliidu juhatus sellise summani nagu 100 000 eurot. "Ma isegi ei välista, et selle summa väljaütleja võisin olla mina ise. Aga see summa on lähtunud võistluste eelarvest, see on protsent võistluste eelarvest," selgitas Kaal. "Seal on piirang juures, et see ei tohi ületada kümmet protsenti võistluste eelarvest. Kui räägime 100 000 ja Rally Estonia eelarvest, on see võib-olla pisut üle nelja protsendi, kindlasti mitte kümme protsenti."

Teppan küsis, kes peaks seda summat maksma, kui seadus ei luba registreerimistasu EAS-i rahast võtta? "Me kindlasti ei taha kedagi sundida või suunata seaduse mittetäitmisele. Kindlasti ei ole meie nõudmine kuidagi seotud sellega, et kultuuriministeeriumi rahast peame kuidagi saama selle 100 000. Pigem on see ürituse korraldaja enda planeerimise küsimus," arvas Kaal. "Keeruliseks teebki asja see, et üsna pretsedenditu erandina on selle ürituse eelarves nii suur osa riigifinantseerimisel. Ma isegi ei julge nimetada, et sel aastal ühtegi teist autospordiüritust toimuks, kus riik toetaks."

Kas see on Rally Estonia süü? "Ei, kindlasti mitte. See on väga tubli töö. Aga mis ma öelda tahan, on see, et ükskõik millise autospordisündmuse korraldaja maksab autospordi ühisesse katlasse samasuguse proportsiooni oma ürituse eelarvest, lihtsalt erinevus ongi see, et ta peab täiesti ise hakkama saama, lootmata seejuures riigi toele," lausus Kaal.

Eesti autoralli tippnimed on seni olnud täiesti vaiksed. Kelle poolel selles küsimuses on näiteks Markko Märtin või Ott Tänak? Kuulduste kohaselt on nad rohkem autospordiliidu selja taga, kas see vastab tõele? "Mina ei ole kindlasti mees seda kommenteerima. Arvan, et seda peab Oti ja Markko käest küsima. Ei oska vastata," jäi Kaal napisõnaliseks.

Sten Teppan ütles, et paratamatult tundub, et see pole Kaalu isiklik asi ajada ja uuris, kelle kõrvad selle taga välja paistavad. "Vastaksin selle kohta nii, et mina tegutsen elus oma moraalse kompassi järgi ja siiani on see moraalne kompass mulle näidanud seda suunda, mida olen käinud. Kellegi kõrvu siit tagant otsida ei maksa. Nii lihtne see lugu ongi. Olen valmis oma sõnade eest seisma," kinnitas Kaal.

Teppan ütles, et kuuldavasti on Rally Estonia sisse andmas pankrotiavaldust ja asi võib liikuda ka kohtusse. Küsimusele, kas EAL on sellest huvitatud, vastas Kaal: "Kindlasti mitte."

Kas Kaal nüüd usub, et Rally Estonia jääb ära? "Sündmused muutusid tegelikult üsna imelikuks mõni nädal tagasi, kui ma kolleegide seas kommenteerisin, et ratsionaalsuse alge kaldub ära kaduma selles asjas. Olin valmis igasugusteks arenguteks. See, et ta sellisel kujul välja tuli, oli šokeeriv, nagu ma ütlesin. Oleks eeldanud, et oleme partnerid ja oleme diskussioonis lõpuni, otsime lahendust ka kõige keerulisemates olukordades. Ka täna olen seda meelt, et autospordiliit on jätkuvalt valmis seda lahendust otsima ja leidma," ütles ta.

Kelle väravas praegu pall on? "Pall on meie kõigi väravas. Ma ei näe võitjat selles olukorras," tõdes Kaal. "Ma arvan, et ka süüdlast ei ole võimalik üheselt nimetada. Arvan, et kõik on teinud oma parima, aga – halb on nii öelda – välja on kukkunud nagu alati."

Kuula täispikka intervjuud juuresolevast heliklipist!