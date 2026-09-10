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Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

Jalgrattasport
Stefan Küng
Stefan Küng Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 18. etapi, 32,1 kilomeetri pikkuse temposõidu võitis šveitslane Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team). Üldliidrina jätkab Enric Mas (Movistar Team), Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) kerkis teisele kohale.

Küng läbis 32,1-kilomeetrise sõidu El Puerto de Santa Mariast Jerez de la Fronterasse ajaga 35.22,83 (keskmine kiirus 54,437 km/h), edestades britti Callum Thornleyt (Red Bull - BORA - hansgrohe) 3,08 sekundiga.

Esikolmikusse mahtus veel portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG; +8.78), kelle järel sai neljanda koha Roglic (+18,55). Sloveenlane edestas napilt tänavusel velotuuril kaks etappi võitnud Wout van Aerti (Team Visma | Lease a Bike; +19,4).

Punases liidrisärgis sõitev Enric Mas säilitas üldarvestuse esikoha, kuid etapil neljanda koha saanud Roglic kerkis teiseks ning vähendas liidriga vahet 33 sekundi võrra. Hispaania velotuuril on jäänud pidada veel kolm etappi, sloveen jääb Masist minuti ja 37 sekundi kaugusele. Seni teisel kohal olnud Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) sai temposõidus 26. koha (+1.46,98) ning kaotab Masile nüüd kolme minuti ja ühe sekundiga.

Reedel peetakse Vueltal 210,8 kilomeetri pikkune etapp, mille jooksul tuleb ratturitel ületada kaks teise kategooria tõusu. Etapp lõppeb Penas Blancas Estepona tõusuga, mis kuulub esimesse kategooriasse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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