Meistrite liiga: tiitlikaitsja PSG lõi kuus ja Barcelona viis väravat

Maikuu lõpus teist korda Meistrite liiga võitjaks kroonitud Pariisi Saint-Germain alustas tiitli kaitsmist koduväljakul teenitud 6:1 võiduga Bratislava Slovani üle. Ferran Torres sai hakkama kübaratrikiga, Ousmane Dembele lõi kaks väravat ning normaalaja viimastel minutitel avas oma väravaarve ka Fabian Ruiz.

Eelmise hooaja finalist Arsenal sai võõrsil 1:0 jagu Napolist. Võiduvärava lõi 75. minutil meeskonna kapten Martin Ödergaard. Arsenali liigakaaslane Liverpool alistas koduväljakul Madridi Atletico 2:1. Marcos Llorente viis Atletico 17. minutil juhtima, kuid 40. minutil viigistas seisu Dominik Szoboszlai ja 50. minutil lõi Liverpooli teise värava Alexis Mac Allister.

Barcelona oli kodumurul parem Rotterdami Feyenoordist 5:1. Kaks väravat kirjutati Raphinha nimele, lisaks said jala valgeks Karim Adeyemi, Lamine Yamal ja Gabriel Jesus. Lissaboni Sporting ja Stuttgart teenisid mõlemad kodus 3:1 võidu, alistades vastavalt Türgi meistri Galatasaray ja Norra meistri Vikingi.

Neljapäeva õhtul on kavas veel kuus kohtumist. Teiste seas tulevad väljakule Müncheni Bayern ja Manchester United.