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Super Bowli kordusetenduse võitis Seahawks

Ameerika jalgpall
Seattle Seahawksi mängijad.
Seattle Seahawksi mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpall

Läinud ööl algas Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i uus hooaeg. Avamäng viis vastamisi möödunud hooaja Super Bowli meeskonnad Seattle Seahawksi ja New England Patriotsi.

Veebruaris lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli võitnud Seahawks alistas koduväljakul Patriotsi napilt 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0). Tiitlikaitsja jäi mängu alguses rünnakul hätta, sest mängujuht Sam Darnold vigastas puusa ning teda asendanud Drew Lock sai õige rütmi kätte alles teisel poolajal.

Seahawksi hoidis seni mängus nende kaitse, kes tõmbas Patriotsi mängujuhi Drake Maye maha kolmel korral ja korjas kolm vaheltlõiget. Mängu otsustav hetk sündis viimase veerandi alguses, kui Lock leidis lühikese sööduga püüdja Jaxon Smith-Njigba, kes tormas kogu Patriotsi kaitsest mööda ja skooris kodumeeskonna ainsa touchdown'i, viigistades seisu 10:10-le. Seejärel vormistas Seahawksile kolmepunktilise võidu Jason Myersi täpne löök kuus minutit enne normaalaja lõppu.

Seahawksi peetakse ka sel hooajal üheks peamiseks tiitlisoosikuks. Nende suurimaks konkurendiks saab ilmselt olema Los Angeles Rams, kes kaotas möödunud hooajal play-off'is nelja parema seas just Seahawksile, kuid tugevdas suve jooksul rivistust kahel korral NFL-i parimaks kaitsemängijaks valitud Myles Garrettiga ning kolmel korral parima kaitsemängija auhinna teeninud Aaron Donaldiga, kes nautis viimased kaks aastat pensionipõlve.

Rams alustab hooaega Eesti aja järgi tuleval ööl, kui kohtub Austraalias Melbourne'is toimuvas mängus San Francisco 49ersiga. Ülejäänud esimese mängunädala kohtumised on kavas pühapäeval ja esmaspäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

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