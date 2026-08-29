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VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

Autoralli
Romet Jürgenson.
Romet Jürgenson. Autor/allikas: M-Sport Ford World Rally Team
Autoralli

Autoralli MM-sarja 11. etapil Paraguays pidi WRC2 arvestuses kõrges mängus olnud Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) 11. kiiruskatsel aset leidnud avarii tõttu võistluse pooleli jätma.

Jürgenson kaldus paar kilomeetrit enne 11. katse finišit sõidujoonelt välja, misjärel tabas tema auto tagaosa küngast ja tegi mitu spinni. Õnneks pääsesid Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja tõsisemate vigastusteta. Veidi varem riivas täpselt samas kohas teeäärset küngast ka ralli üldliider Sami Pajari (Toyota), kuid soomlasel õnnestus avariid vältida.

Video Jürgensoni avariist:

Jürgenson hoidis enne avariid WRC2 arvestuses viiendat kohta, kaotust liidrile Diego Dominguezele (Toyota Rally2) oli kaks minutit ja seitse sekundit. Robert Virves (Škoda Rally2) võitis laupäevase võistluspäeva esimesest neljast kiiruskatsest kolm, kuid tema kokkuvõttes kõrgel kohal ei asu, sest sõitis teelt välja juba ralli esimesel kiiruskatsel.

13. kiiruskatse eel edestab üldliider Pajari lähimat jälitajat Hayden Paddonit (Hyundai) 22,8 sekundiga. Vähem kui kahe minutiga kaotavad soomlasele veel Elfyn Evans (Toyota; +55,5) ja Adrien Fourmaux (Hyundai; +1.27,3).

Toimetaja: Henrik Laever

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