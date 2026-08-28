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Pajari kerkis Paraguay rallil liidriks, Jürgenson tõusis WRC2-s neljandaks

Autoralli
VirvesParaguay rallil
VirvesParaguay rallil Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli MM-sarja Paraguay etapi esimene võistluspäev kujunes tõeliseks ellujäämiskatseks, kus liidrikohad vahetusid, rehvid purunesid ning mitme favoriidi ralli sai suure tagasilöögi. Kaheksa kiiruskatse järel lõpetas päeva liidrina Sami Pajari, Hayden Paddon kerkis vahepeal esmakordselt pärast 2018. aastat MM-ralli etteotsa ning Romet Jürgenson tõusis keerulise alguse järel WRC2-arvestuses neljandaks. Robert Virves kaotas avakatsel toimunud avarii tõttu ligi tunni.

Paraguay MM-ralli algas juba esimesel kiiruskatsel suure draamaga. Toyota sõitja Takamoto Katsuta katkestas ning samas kohas sõitis teelt välja ka WRC2-sarja liider Virves. Eestlase Škoda sai viga ja probleemi lahendamine röövis palju aega, kuid Virves suutis lõpuks võistlust jätkata.

Ka Rally1 klassi tipud ei pääsenud probleemideta. Sebastien Ogier ja Thierry Neuville lõhkusid avakatsel rehvi, kusjuures belglase Hyundai vedrustus sai samuti kannatada ning Neuville teisele kiiruskatsele enam ei startinud.

Ogier' päev läks veelgi keerulisemaks. Teisel katsel tuli prantslasel rehvi vahetada ning tema Toyota vedrustus sai kahjustada. Kolmandal kiiruskatsel oli kaheksakordne maailmameister sunnitud katkestama.

Esimestel katsetel juhtis rallit Oliver Solberg, kes võitis kaks esimest kiiruskatset. Kolmandal katsel tabas aga ka teda ebaõnn. Solbergi auto mootor suri vahetult enne kurvi välja ning hiljem purunes veel rehv. Rootslane kaotas üle nelja minuti ning langes liidrikohakonkurentsist kaugele.

Solbergi ja teiste konkurentide probleemid avasid tee Hayden Paddonile. Uusmeremaalane kerkis Paraguay rallil üldliidriks ning juhtis autoralli MM-etappi esimest korda pärast 2018. aastat. Tema järel püsisid tihedas konkurentsis Josh McErlean ja Elfyn Evans.

Paddon suutis liidrikohta hoida ka neljanda ja viienda kiiruskatse järel, kuigi konkurendid püsisid väga lähedal. Viie katse järel oli esikolmik koos vaid mõne sekundi sees ning McErlean ja Evans survestasid Hyundai sõitjat pidevalt.

Kuuendal kiiruskatsel pöördus aga olukord taas. Paddonil purunes rehv ning ta kaotas Adrien Fourmaux'le üle 25 sekundi. Sellest piisas, et Evans kerkiks 0,5-sekundilise eduga ralli uueks liidriks. Samas mahtus esinelik kuue katse järel vähem kui kümne sekundi sisse.

Päeva kõige suurem segadus ootas sõitjaid ees seitsmendal, 34,08 kilomeetri pikkusel Yerbaterase kiiruskatsel. Rehvipurunemised tabasid üksteise järel peaaegu kõiki esikoha eest võidelnud sõitjaid.

Evansil hakkas katse keskel tühjenema parem tagumine rehv ning waleslane pidi viimased kilomeetrid läbima sisuliselt purunenud rehviga. Paddonil läks katse lõpuosas samuti rehv ning Fourmaux'l purunes koguni kaks tagumist rehvi. Josh McErlean pidi katsel peatuma ja rehvi vahetama.

Kõige suurema kasu lõikas konkurentide probleemidest Pajari, kes läbis pika kiiruskatse suuremate muredeta ning edestas Evansit koguni minuti ja 5,1 sekundiga. Sellega tõusis soomlane ralli uueks liidriks.

"Minu poolt väga puhas sõit. See on loterii, kas siin läheb rehv või mitte. Pean enda viimaste katsetega rahul olema, aga väga palju on juba juhtunud ja pikk ralli on minna," ütles Pajari pärast katset.

Päeva lõpetanud 2,5 kilomeetri pikkusel Autodromo kiiruskatsel suutis Pajari oma liidrikohta säilitada. Katse võitis Fourmaux, kuid üldarvestuses lõpetas päeva esimesena Pajari. Paddon kerkis teisele kohale ning jäi soomlasest löögiulatusse.

"Pärast kõike hullumeelset oleme kohaga rahul, aga see on alles reede. Kui ralli eel oleksin pidanud välja tooma kõige raskemad päevad, siis need ootavad alles ees," sõnas Pajari päeva lõpus.

Eestlastest tegi avapäeval tugeva tõusu Jürgenson. Tema päev algas samuti probleemidega: esimesel kiiruskatsel tuli autos midagi lahti, mis sõitmist segas, lisaks tekkisid mured rehviga. Kolmandal katsel kadus Fordilt roolivõim.

Neljanda kiiruskatse järel hoidis Jürgenson WRC2-arvestuses kaheksandat kohta ning kaotas liidrile Diego Dominguezile üle pooleteise minuti. Pärastlõuna kulges eestlasel aga märksa paremini.

Jürgenson kerkis kuuenda katse järel esikuuikusse ning jätkas tõusu ka päeva lõpuosas. Konkurentide ajakaotuste toel tõusis ta pärast seitsmendat kiiruskatset WRC2-arvestuses neljandaks ja suutis selle koha säilitada ka päeva lõpetanud Autodromo katsel.

Kolmandat kohta hoidev sõitja jääb Jürgensonist 35,5 sekundi kaugusele, viienda koha ees on eestlasel aga 2,9-sekundiline edu. Ralli üldarvestuses hoiab Jürgenson kümnendat kohta.

"Päris raske päev, hommikul oli palju jamasid. Pärastlõuna oli vähemalt puhas, aga pikk ralli ootab veel ees. Peame hetkel kohaga rahul olema. Ei saanud head rütmi, aga päeva teine pool oli parem," võttis Jürgenson päeva kokku.

WRC2-arvestuses lõpetas päeva liidrina kodupubliku ees sõitev Diego Dominguez, kes edestab Gus Greensmithi 39,4 sekundiga.

Virvese jaoks tähendas avakatsel juhtunu aga seda, et kõrgete kohtade eest ta enam kaasa rääkida ei saa. Saarlane jätkas siiski võistlust ning keskendub nüüd kogemuste kogumisele ja ralli lõpuni sõitmisele.

"Ma ei oskagi seda selgitada. Tulla Lõuna-Ameerikasse ning põhimõtteliselt esimese 15 sekundiga ralli lõpetada... Saaks paremini," ütles Virves päeva lõpus muiates.

Paraguay ralli jätkub laupäeval, mil sõitjaid ootab ees veel pikk ja nõudlik võistluspäev. Niigi rehve lõhkuvatele ja keerulistele teedele võib lisaprobleeme tuua ka prognoositud vihm.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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