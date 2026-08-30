Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu

Autoralli MM-etapi Paraguays võitsid soomlased Sami Pajari ja Marko Salminen. Toyota sõitjad tegid ajalugu, kuna varem pole ükski mees võitnud oma kolme esimest MM-rallit järjest.

Laupäeva järel juhtis võistlust Pajari (Toyota), kes edestas 24,1 sekundiga Hayden Paddonit (Hyundai), 56,3 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 59,6 sekundiga Adrien Fourmaux'd (Hyundai).

Pühapäeva esimese katsega õnnestus Fourmaux'l Evansist 1,6 sekundiga mööduda. Teise katsega kasvatas ta edu kõmri ees 3,1 sekundile. Katsevõidud kuulusid Sebastien Ogier'le (Toyota) ja Oliver Solbergile (Toyota).

Päeva kolmandal katsel oli taas kiireim Solberg, kes edestas pooleteise sekundiga Ogier'd. Kuigi Jon Armstrong (M-Sport Ford) jõudis finišisse, siis pidi ta katse järel katkise vedrustuse tõttu seitsmendalt kohalt katkestama.

Ralli eelviimasel katsel põrutas Takamoto Katsuta (Toyota) masin vastu telegraafiposti. Meeskond pääses vigastusteta, aga viidi igaks juhuks helikopteriga haiglasse kontrolli. Katse jäeti pooleli.

Takamoto Katsuta impactó contra una columna. pic.twitter.com/9RZjmYNqhp — Carlos Zaván (@ZavanCarlos) August 30, 2026

Punktikatselt võttis maksimumi Solberg (5.42,2), kellele järgnesid Ogier (+2,2), Fourmaux (+3,5), Evans (+4,8) ja Thierry Neuville (+6,5). Kokkuvõttes olulisi muudatusi ei tulnud: ralli võitis Pajari, kellele järgnesid Paddon (+25,8), Fourmaux (+40,0), Evans (+45,1) ja Solberg (+2.57,0). Seejuures oli Pajari võit ajalooline, sest keegi pole varem oma kolme esimest MM-ralli võitu järjest teeninud.

WRC2 klassis olid Robert Virves ja Romet Jürgenson juba enne viimast päeva kõrgest konkurentsist langenud. Virves võitis siiski neljast läbi viidud katsest kolm. Jürgenson pidi aga punktikatse eel ülesõidul katkestama.