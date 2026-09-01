Prokuratuur soovib Toyota pealik Latvalale vanglakaristust

Prokuratuur heidab endisele rallisõitjale ja praegusele tiimibossile ette maksudest kõrvalehoidmist. Küsimuse all on aastad 2014-2017, kui ta oli ametlikult maksuparadiisi Monaco resident, aga viibis palju ka kodumaal, vahendab uudisteagentuur STT.

Soomlane on juba varem tagantjärele tasunud 4,5 miljoni euro jagu maksuvõlgu ja praegu arutatakse Helsingi ringkonnakohtus seda, kas tema käitumine oli ühtlasi kuritegu. Prokuratuur soovib kolme aasta pikkust reaalset vanglakaristust ja ütleb, et selle juures on tagantjärele tasutud võlaga juba arvestatud.

Vastavalt seadusele ei pea välismaal resideeruv soomlane nii palju makse maksma kui kodumaal resideeruv kodanik. Latvala viibis aga prokuratuuri teatel aastatel 2014-2017 Soomes rohkem, kui selle reegli alusel võinuks. Sealjuures 2016. aastal soetas ta endale Soomes ka elamu nii endale kui ka oma abikaasale.

Latvala esindaja väitel pole rallimees aga teadlikult valeandmeid esitanud ega ka midagi tuludeklaratsioonis varjanud. Kaitsja arvates oli soomlasel õigus oma olukorda nii tõlgendada: ta elas peamiselt välismaal ja üksnes külastas Soomet.

Helsingi ringkonnakohus uurib juhtumit sel nädalal. Esialgse plaani kavaselt peaks istungid toimuma neljal päeval.

Latvala oli MM-sarjas põhikohaga sõitja 2019. aasta hooaja lõpuni. 2020. aasta lõpus sai temast Toyota tiimipealik.