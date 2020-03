Oleg Gross: Rally Estonia tuleks ikkagi ära korraldada. Kui asi on vaid eelarve puudujäägis, olen valmis kaasa aitama

Rally Estonia korraldajad teatasid kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et sel aastal rallit ei toimu. Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Oleg Gross tutvustas intervjuus ERR-ile asjade tagamaid. Lisaks tõi ta välja, et Rally Estonia peaks siiski toimuma ning kui tegemist on vaid rahaliste probleemidega, siis on ta teatud tingimustel nõus üritusele oma õla alla panema.

"Rally Estonia esindajad ei olnud valmis tulema laua taha ja rääkima meiega avatud eelarvega oma probleemidest, et mis probleemid neil on, mida nad ootavad Eesti Autospordi Liidult (EAL) ja mida nad ise teevad. Meie põhitingimus oli, et laual peab olema eelarve. Eelarvet lauale ei pandud, seda ei näidatud ka inimesele, kes on autospordiliidu juhatuses ja pandud Rally Estonia nõukogusse. Ka nõukoguliikmena meie juhatuse liikmele eelarvet ei näidatud. Siin oli tegemist selge varjamisega. Mina nende asjadega tol ajal kursis ei olnud, kuid täna ma tean, et nad ei olnud valmis laua taha tulema," rääkis Oleg Gross intervjuus ERR-ile.

"Prioriteedi räägime ka ära. Sinna taha tahetakse kogu aeg pugeda. Mina ütlen, et Rally Estonia on autospordiliidule väga tõsine prioriteet, kuid mitte number üks ja mitte kunagi. Kui ma ütleks, et number üks prioriteet on Rally Estonia, siis ma peaksin autospordiliidu juhatuse kohalt tagasi astuma. Ta on tõsine prioriteet. Number üks on, ma ütlen oma arvamuse välja, noortesport, noorte arendamine. Kunagi ei saa olla number üks prioriteet kommertssugemetega ralli, kui meil on üheksa erinevat distsipliini. Kuid kindlasti on ta prioriteet. Autospordiliidu juhatus ei ole mitte mingil määral seda lepingut selle prioriteedi osas rikkunud suheldes Rally Estoniaga," jätkas Gross.

"Tarmo Hõbega oli meil jutt, kes ütles, et finantsseis on väga raske, meil on paljud toetajad ära kukkunud. Neil on väga keeruline olukord. Ma ütlesin, Tarmo, miks sa mulle praegu helistad, ma helistan sulle tagasi. Ma ei saa midagi teha, mul on küll mõjukust ja mu sõnal on kaalu, kuid ma ei saa praegu mitte mingil juhul öelda, et ma tühistan selle juhatuse otsuse. Tähendab jutt oli 30 minutit, ma räägin lühidalt. Leppisime kokku, et ma olen 29. veebruaril tagasi Taist ja 2. märtsil võtame hommikul ühendust ja läheme kõikide nende teemade juurde. Ma olen kindlasti ise käsi, ma olen Eestis üks suuremaid Rally Estonia fänne, ma ei kahtle selles üldse. Ma ei loobi tühje sõnu nagu praegu siin on tühikargajad võtnud erineval moel sõna, vaid ma olen seda rahaliselt aastate jooksul näidanud. Ma andsin talle igal moel usku ja lootust ning meil oli kahe mehe vaheline kokkuleppe, et me tuleme 2. märtsil selle teema juurde tagasi. Mis edasi juhtus? Ma vaatasin, et rahvaga ja avaliku arvamusega manipuleerimine jätkus edasi, võttis hoogu juurde. Siis ma tegin kiiresti avalduse poistele meeldetuletamiseks, milles me kokku leppisime - ma tulen koju tagasi ja tõmban sellele teemale joone alla, mitte joone peale. Nagu Urmo ütles, et ta kartis uksest välja tulla. Mida ta kartis kodust välja tulla, mis jutt see on? Asi kiskus juba niivõrd inetuks. Ma andsin märku, et ma tõmban joone alla. Nad teadsid, et on abi ja siis järgmine samm oli nende poolt tunni aja ja 50-minutilise etteteatamisajaga kiiresti pressikonverents ära teha. Kui keegi ajakirjanik oleks tahtnud Tartust pressikonverentsile minna, siis ma ei tea, kuidas ta oleks jõudnud sellele pressikonverentsile," jätkas Gross.

"Kui Peep Pahv seal küsis Urmo käest, kas Grossiga on rohkem juttu olnud, siis vaatas ta selgelt kaamerasse ja ütles, et ei ole. Kas Tarmo Hõbedaga minu 30-minutiline vestlus ei olnud samaväärne, kui oleks olnud jutt Urmoga? Miks ta jättis selle ütlemata? Või olen ma mees Kapa-Kohilast, kelle jutt ei ole oluline? Ma olen ju antud olukorras kindlasti võtmefiguur. Nii et ma tahan nendele asjadele vastuseid," lisas Gross.

Kas korraldajad otsisid põhjust loobuda 2020. aasta Rally Estonia korraldamisest? "Just nii. Ja muuta ma oleks seda saanud ainult sel juhul, kui nad oleks toonud eelarve lauale. See oli ka minupoolne tingimus. Nad peavad rääkima ausalt. Suur lugupidamine, mida nad on teinud aastaid ja nad on kõva asja püsti pannud, kuid et neil nüüd jänes püksi tuli, kui nad asjaga hakkama said selle asemel, et oleks vaadanud inimestele otsa, kes oleks saanud neid aidata, öelda, et neil on täna raske. Riigi raha on saada kerge, omavalitsustelt ka suhteliselt kerge, aga eraraha on täna saada väga keeruline ja ma mõistan neid sügavuti, aga et nad valisid sellise tee ja sellise inimese ohvriks, kes on neid kõige rohkem aidanud ja kes on tõestanud, et ta ei ole kaamel, siis siin on hea vanasõna: ükski heategu ei jää karistamata," nentis Gross.

"Mina arvan, et see ralli tuleks ikkagi ära korraldada. Kui meestel on natuke autunnet, siis nad peaksid vabandama eelkõige minu ees, autospordiliidu juhatuse ees ja istuma laua taha, need asjad läbi arutama. Kui see on ainult finantsiline probleem, siis see on kindlasti lahendatav. Siin on veel pikk aeg," usub Gross.

"Ma ei ole rohkem asjaosalistega rääkinud kui Urmoga, kes helistas mulle Taisse ja ütles, et ärme lähe kaamerate ette, katsume asja ära lahendada. Mul on sellest ka screenshot tehtud, et selline kõne on olemas olnud. Mis nad täpselt mõtlevad - ma ei tea ja kui palju ma saan neid üldse usaldada, peale seda, mis nad tegid - ma ei tea samuti. Mul ei ole selge, milles asi on, kuid ma suure tõenäosusega saan aru, et asi on ikkagi rahaline, et eelarve on sügavas kriisis," ütles Gross.

Kas Gross tahaks leida lahendust? "Mina tahan, ma olen valmis kaasa aitama, et Rally Estonia toimuks. Kui nad eelarve lauale panevad, kus on selgelt näha, et seal on rahaline külg, kust lonkab, siis on meil põhjust see asi ära muuta ja ma maksan siis oma vahenditest juurde EAL-i eelarvesse nii palju, et me nälga sellest ei jääks. Ma olen läbi aastate toetanud EAl-i ja Rally Estoniat. Ma olen istunud kahe tooli peal. Ma olen EAL-i juhatuses ja Rally Estonias, kuigi Rally Estonias ei ole ma rahalisi asju näinud. Ja see jutt, et kõik lepingud on konfidentsiaalsed, siis see pole mingi jutt. Minu lepingud võib kõik panna tervele vabariigile näha, ma ei häbene mitte midagi, mida ma teinud olen. See kõik on häma, see ongi kõige kurvem selle asja juures," lisas Gross.

"Ma arvan, et lahendus saab tulla, siis kui on selge, miks selline olukord on tekkinud. Meie vahel peab tekkima uuesti usaldus," jätkas Gross. "Ma veelkord ütlen, et kui Urmo minu ees vabandab, siis ma olen valmis neid projekte jätkama. Kui me oleme lahti rääkinud, milles asjad on, siis saame vaadata, kes ja kuidas aidata saab. Kui need on rahapõhjused, siis oleks tulnud tõele selgelt otsa vaadata ja rääkida lahti kui suur see auk on ja hakata kiirelt raha juurde hankima."