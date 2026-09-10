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TÄNA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti

Korvpall
Korvpall

Täna kell 21.40 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste MM-finaalturniirilt, kus lähevad veerandfinaalis omavahel vastamisi Austraalia ja Hispaania. Mängu kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Mulluse EM-i hõbemedalist Hispaania läbis A-alagrupi kahe võidu ja ühe kaotusega ning tagas nõnda otsepääsme veerandfinaali. Hispaania puudus küll eelmiselt MM-finaalturniirilt, mis toimus neli aastat tagasi Austraalias, aga enne seda ebaõnnestumist jõuti kolmel järjestikusel MM-il medalile, lahkudes 2014. aasta turniirilt hõbemedaliga ning 2010. ja 2018. aastal MM-idelt pronksmedaliga.

Austraalia lõpetas C-alagrupis valitseva Euroopa meistri Belgia järel teisena, mis tähendas, et nemad pidid play-off mänge alustama esimesest ringist, kus saadi kolmapäeval napilt 82:80 jagu Itaaliast. Seejuures oli Austraalia väga lähedal võidu maha mängimisele, sest kolmandal veerandil juhiti lausa 26 punktiga.

Sarnaselt Hispaaniale on Austraalia viimastel MM-idel edukalt esinenud. Neli aastat tagasi tuldi kodupubliku ees pronksmedalile ja sellest omakorda neli aastat varem teeniti hõbemedal. Erinevalt Hispaaniast on Austraalia korra maailmameistriks tulnud, kui võidukarikas kergitati pea kohale 2006. aastal.

Hispaania ja Austraalia vahelise kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi USA-ga, kes sai veerandfinaalis Ungarist jagu 108:56. Lisaks selguvad neljapäeval poolfinalistid paaridest Hiina - Prantsusmaa ning Belgia - Saksamaa.

Toimetaja: ERR Sport

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