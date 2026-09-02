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Hispaania rallilegendi sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

Autoralli
Toyota ralliauto prototüüp
Toyota ralliauto prototüüp Autor/allikas: Marcio Pereira
Autoralli

Kahel korral autoralli maailmameistriks tulnud Luis Moya ütles Paraguay raadios konkreetselt välja, et Toyota võistkond toob järgmisel hooajal MM-sarjas radadele Celica mudeli.

Carlos Sainzi kaardilugejana 1990. ja 1992. aastal maailmameistriks tulnud Moya töötas möödunud nädalavahetusel toimunud MM-etapi ajal raadiojaama La Tribu Deport ülekannetes eksperdina ning võis paljastada üpris suure uudise, kirjutas Rallit.fi.

Toyota võistkond on ainus, kes arendab järgmisest hooajast kehtivateks tehnilisteks regulatsioonideks autot, kuid auto mudel on olnud saladuskatte all. Moya sõnul naaseb aga järgmisel hooajal ralliradadele legendaarne Celica. Just selle mudeliga tuli ta ise kahel korral maailmameistriks.

"Peame järgmisel aastal kannatlikud olema. Hetkel on ainult mõned tiimid oma osaluse kinnitanud," rääkis Moya MM-sarja järgmise hooaja seisust. "Järgmine aasta võib tulla natuke igav, aga teame juba seda, et Toyota tiim võistleb Celicaga."

Hispaanlane ütles veel, et Celicat kasutatakse nii Rally1 kui ka Rally2 kategoorias.

Toyota järgmise hooaja autot on mitmel korral testsõitudel märgatud ja pildile võetud, kuid kujundust on varjatud. Tehasetiim kasutas Celicat aastail 1988-1995, misjärel võeti kasutusele Corolla (1997-1999). Alates MM-sarja naasmist 2017. aastal on ralliauto ehitatud Yarise kerele, kuid testauto on keretüübilt tõesti kupee moodi, mis viitaks uuele Celicale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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