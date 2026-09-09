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Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: IMAGN IMAGES via Reuters
Tennis

Järgmisel nädalal toimub naiste tennise maailma edetabeli tipus muudatus, kui Arina Sabalenka asemel kerkib esikohale Jelena Rõbakina, kes alistas USA lahtiste veerandfinaalis Qinwen Zhengi kolmes setis.

Pariisi olümpiamängude üksikmänguturniiril võidutsenud Zheng võitis avaseti 6:3, kuid Rõbakina võitis teise lausa 6:1 ning viis veerandfinaali otsustavasse setti. Kolmandas vaatuses pidasid naised tasavägise heitluse, aga Rõbakinal õnnestus seisul 4:4 murda ning seejärel 6:4 võit vormistada.

Moskvas sündinud, aga 2018. aastal Kasahstani lipu alla kolinud Rõbakina jaoks oli võit veelgi erilisem, sest ta kerkib uuel nädalal maailma edetabelis esimesele kohale.

"See oli väga raske matš. Olin väga närvis ja ei mänginud oma parimal tasemel, aga olen õnnelik, et suutsin lõpuni võidelda," ütles Rõbakina. "Edetabeli esikoht on praegu lihtsalt number. Olen poolfinaalis ja mu eesmärk on iga turniir võita, mängin ühe matši kaupa. See on imeline saavutus, aga ma tean, kui kiirelt tennises asjad muutuvad. Pean lihtsalt oma mängule keskenduma ja [poolfinaaliks] taastuma."

Valgevenelanna Arina Sabalenka kerkis esireketiks 2024. aasta oktoobris ning oli esikohal lausa 99 nädalat järjest. Enne seda oli Iga Swiatek 50 nädalat maailma esireket.

Kolmandat slämmivõitu jahtiv Rõbakina kohtub poolfinaalis kas ameeriklanna Coco Gauffi (WTA 4.) või venelanna Mirra Andrejevaga (WTA 5.)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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