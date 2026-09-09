Suure edu maha mänginud Austraalia pääses üle noatera veerandfinaali

Vaheringi kohtumine algas Austraalia jaoks koledasti, kui tiimi tähtmängija Ezi Magbegor avaveerandi keskel läbimurdel paremat põlve vigastas. 27-aastane äärenaine vajas väljakult lahkumiseks abi ning oli pisarais, kuid naasis mõne aja pärast pingile. Austraalia mängis niigi mullu WNBA parimaks kaitsemängijaks valitud Alanna Smithita, kes vigastas alagrupiturniiri esimeses mängus jalga.

Australlannad jätkasid pärast liidri lahkumist heas hoos ning võitsid avaveerandi 26:13, poolajapausile mindi 48:33 eduseisul. Teise poolaja algus kuulus samuti Austraaliale, kes läks vahepeal 26 punktiga juhtima.

Otsustava veerandi alguses oli tablool veel Austraalia 70:49 eduseis, kuid siis hakkas Itaalia seda võimsalt vähendama ning jõudis viis minutit enne lõpusireeni kaheksa punkti kaugusele. Austraalia mängis äärmiselt rabedalt ning lubas Itaaliale lihtsaid korve, rünnakul ei olnud mängupilt kuigi palju parem. Vittoria Blasigh tabas kaks minutit enne mängu lõppu keerulise viske ja tõi sellega Itaalia kolme silma kaugusele, siis tabas Costanza Verona kaugelt suurepärase viske ning viigistas seisu.

Austraalial õnnestus 24 sekundit enne lõppu siiski vastaste spurt lõpetada, kui Isobel Borlase leidis korvi alt Zitina Aokuso, kes taastas kahepunktilise eduseisu. Itaallannad said järgmisel rünnakul viskele, kuid Cecilia Zandalasini ei tabanud ning lauavõitluses jäi pall Austraaliale.

Alex Wilsoni kaks vabaviset viisid Austraalia neljaga peale, kuid siis tabas Blasigh kauge kolmese. Borlase tabas siis vabaviskejoonelt ühe viske, misjärel õnnestus Francesca Pasal pall üle platsi viia, kuid itaallanna vise tuli rõngast välja ning Austraalial õnnestus äärmiselt pingelise lõpuga kohtumises 82:80 (26:13, 22:20, 21:16, 13:31) võit võtta.

Isobel Borlase viskas võitjate eest 30 punkti, Zitina Aokuso lisas omalt poolt 15 silma ja Steph Talboti arvele jäi 14 punkti ning üheksa lauapalli. Itaalia resultatiivseim oli Costanza Verona, kes viskas 23 punkti.

Austraalia kohtub veerandfinaalis Hispaaniaga, kes saavutas A-grupis kahe võidu ja ühe kaotusega esimese koha.

Enne mängu:

Viimasel kolmel MM-il medalile jõudnud Austraalia sai C-alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teise koha, jäädes punktiga alla kõik alagrupimängud võitnud ja otse veerandfinaali pääsenud Belgiale. Austraalia on alates 1998. aasta MM-ist vaid korra jäänud medalita – 1998 ja 2002 võideti pronks, 2006 tuldi maailmameistriteks, 2014 võideti pronks, 2018 hõbe ning 2022 pronks. 2010 piirduti veerandfinaaliga.

Itaalia oli ühe võidu ja kahe kaotusega enda alagrupis kolmas. Viimati 32 aastat tagasi MM-finaalturniiril mänginud Itaalia seni parim tulemus pärineb 1975. aastast, kui saadi neljas koht.

Omavahel mängisid Itaalia ja Austraalia viimati kümme aastat tagasi sõpruskohtumises, siis jäi Austraalia peale 54:46. Maailma edetabelis on Austraalia kolmas, Itaalia 14.

Austraalia ja Itaalia matši võitjat ootab veerandfinaalis maailma edetabeli kuues naiskond Hispaania, kes võitis A-alagrupi.