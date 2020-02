Urmo Aava: oodatud arenguhüpe poleks võimalik, sest ettevalmistusperiood on rikutud

Täna tulid Rally Estonia korraldajad välja teatega, et seoses erimeelsustega nende ja Eesti autospordi liidu vahel jääb tänavu suvel toimuma pidanud suurüritus ära.

"Mina loodan, et see ei ole lõplik," kommenteeris ETV saates "Ringvaade" otsust Eesti autospordi liidu juhatuse liige Janis Kaal.

"Mina loodan, et asjaajamine on pooleli. Ma tean, et Urmo on suurepärane korraldaja, väga tubli ja tore inimene. Mina loodan alati, et me jõuame kokkuleppele."

Samuti saates viibinud Aava sõnul on WRC promotsiooniralli korraldamine väga tõsine asi. "Me teeme absoluutset tippsooritust," lausus ta. "Tippspordis on isegi see küsimus, et kui mingi asi natuke segab, siis me ei tee tippsooritust."

"Me oleme kaotanud selle teemaga pea kolm kuud. Ootus meile on see, et me teeme samasuguse arenguhüppe 2020 nagu tegime 2018 versus 2019. Seda ei ole võimalik enam teha, see võistlus tuleb oluliselt kehvem, sest kogu ettevalmistusperiood on rikutud."

"See ei ole meile vastuvõetav ja me ei saa liikuda edasi alaliiduta, kes meid täielikult mõistaks ja toetaks," võttis Aava teema kokku.

Kaal nõustus, et jutud usalduse puudumisest korraldajate ja alaliidu vahel vastavad tõele. "Kui eelmisel kevadel sõlmiti neljapoolne memorandum, kuhu sel hetkel oli autospordiliit kaasatud võrdväärse partnerina, aga ühel hetkel tundus, et me seda siiski ei ole," ütles ta.

"Kuidagi tundub täna, et me ei ole sellest kohast üle saanud, aga nagu ma ütlesin - probleemid on selleks, et need ära lahendada. Ega muud ei olegi."

Rally Estonia toimumine oli planeeritud 24.-26. juulile.