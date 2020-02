Lukas võimalikust MM-rallist: riik võib oma panust tõsta, kui ala juhid on mõistuse juures

Tänavust Rally Estoniat ähvardas ärajäämine, sest Eesti Autospordi Liit soovis Rally Estoniale mõeldud toetusest 100 000 eurot endale saada. Kolmapäeva pärastlõunal kinnitas Rally Estonia kauaaegne suurtoetaja ja alaliidu juhatuse liige Oleg Gross, et maksab puudujääva summa oma taskust ära.

"Probleem on minu meelest eemalt vaadates selles, et tegemist on tavalise muna ja kana dilemmaga: kana ehk autospordiliit arvab, et muna ehk konkreetse sündmuse korraldajad ei ole olnud piisavalt tänulikud, sest muna saab eksisteerida vaid kana tõttu," alustas Lukas Riigikogu infotunnis Rally Estoniat puudutanud küsimustele vastamist.

"Arusaamatul moel on andam, mis sellesse kanalasse viia, tõusnud ja tundub ultimatiivsena. Kultuuriministeeriumis oleme mitu korda proovinud probleemi lahendada kõigi osapoolte juuresolekul, oleme teinud ka vastavad ettepanekud, aga põhiline asi seisab ikkagi ikkagi Eesti autospordiliidu tahtes ja nende soovis saada konkreetse ürituse korraldaja osalusmaksuna 100 000 eurot. Et see on ebaproportsionaalne ja ebamõistlik, on kultuuriministeerium ka väljendanud."

"Riik toetab suurte spordiürituste toomist Eestisse kõigi spordialade puhul, kus on tehtud sellised ettevalmistused, et võistlus tahab ise Eestisse tulla. Siis toetab riik seda nii moraalselt kui eelarveliselt. Autosport on praegu äravalitud olukorras, pea pool iga-aastasest Rally Estonia läbiviimisest maksab praegu riik. Kui kolme aasta pärast õnnestuks siia tuua päris MM-etapp, on see muidugi kallim. Ka siis võib riik oma panuseid tõsta, aga seda saab teha ainult siis, kui konkreetse spordiala juhid on mõistuse juures ning omavahel asjad kokku leppinud. Loodan väga, et see tüli lahendatakse ära."

"Konkreetse etapi korraldajad ei saa võtta riigi rahast tükki ära ja maksta lihtsalt 100 000 oma alaliidule, see on ka seadusega keelatud, sest see on sihtotstarbeline raha," toonitas kultuuriminister.

"Nad [autospordiliit] peavad lihtsalt ise leidma, kas see kahju, mis selle ralli ja lõpuks MM-i etapi võimaliku ärajäämise tõttu spordialale osaks saab, kas see väärib ikkagi seda, et natuke saadakse igal aastal oma kaukasse raha juurde. Ma arvan, et selle etapi ära jäämine ja Eesti promotsiooniralli rikkumine või kahjustamine tähendaks korvamatut kaotust ka Eesti autospordile üldiselt; nii fännidele kui tipp-pilootidele ja ka meie võimele tulevikus rahvusvahelisi üritusi saada, kui me ise asjad ära vussime. Loodame, et mõlemad pooled saavad omavahel asja ära klaarida ja ei ütle, et ühel poolel on õigus ja teisel mitte."

"Urmo Aava [Rally Estonia peakorraldaja] ja tema meeskond on minu teada kõike teinud väga avatult ja hästi," kinnitas Lukas. "Mul ei ole absoluutselt kahtlust, et kui Eesti autospordiliit saavutab selle, et Eesti rallietapp ja võimalik unistus siinsest MM-rallist tõrjutakse Eestist välja, suudab Urmo Aava kuskil mujal perfektse ralli korraldada. Minu suur lootus ja unistus on, et see toimuks aga ikkagi Eestis."