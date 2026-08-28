Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

Järgmisel hooajal autoralli MM-sarjas debüteerida plaaniv Belgia meeskond Project Rally One alustab oma uue WRC27-auto testimist. Tiim soovis oma esimeseks võistluseks rooli saada rallimaailma suurkujud Sebastien Loebi või Thierry Neuville'i, kuid mõlemad ütlesid pakkumisest ära.

Järgmisel aastal jõustuvad WRC-s uued tehnilised reeglid ning seniste Rally1 autode asemel hakkavad tippklassis sõitma WRC27 autod. Project Rally One on üks kahest erameeskonnast, kes uue põlvkonna autot arendab.

Belgia tiim plaanis testimisega alustada juba kevadel, kuid arendus on võtnud oodatust kauem aega. Nüüd tehakse esimene väljasõit reedel ning esimesed põhjalikumad asfaldikatsed on kavas 1. ja 2. septembril.

"Järgmise kahe kuu eesmärk on auto testimiseks valmis saada, et saaksime hinnata kogu paketi jõudlust ja töökindlust," ütles Project Rally One'i projektijuht Lionel Hansen.

Meeskonnal on testimiseks eelarves 20 päeva ning esialgu keskendutakse asfaldile. Kui areng kulgeb plaanipäraselt, soovib Project Rally One teha WRC-debüüdi juba 2027. aasta Monte Carlo rallil. Tiim ei plaani siiski täishooaega ning eesmärk on järgmisel aastal osaleda umbes viiel asfaldirallil.

Sõitjate koosseis pole veel paigas. Hansen on võimalike nimedena välja toonud Kevin Abbringi, Stephane Lefebvre'i ja Cedric Cheraini.

Oma esimesele WRC-etapile soovis Hansen aga veel suuremat nime. Ta võttis ühendust ühe ralliajaloo edukaima sõitja Sébastien Loebiga ning Hyundai sõitja Thierry Neuville'iga.

Mõlemad pakkumisest siiski loobusid.

"Muidugi olen rääkinud Sebastien Loebiga, kes sõitis meie eest Porsche 992-ga Charlemagne'i rallil, samuti Thierry Neuville'iga, kelle mänedžeri ma hästi tean. Aga praegu pole nad huvitatud. See pole nende prioriteet," ütles Hansen.

Neuville'i puhul on tema peamine eesmärk jätkata 2027. aastal Hyundai ridades.

Project Rally One'i auto on saanud välimuse poolest inspiratsiooni Porsche Macanist. Porsche ise meeskonna WRC-projektis praegu ei osale, kuigi Hansen loodab, et Saksa autotootja võib tulevikus oma meelt muuta.

Project Rally One'i uus WRC27 auto jõuab lähinädalatel seega esimestesse tõsistesse testidesse, samal ajal kui meeskond jätkab sobivate sõitjate otsimist.