Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

Shelton (ATP 9.) alistas Alcarazi (ATP 3.) neli tundi ja 28 minutit kestnud kohtumises 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7). Matš lõppes New Yorgi aja järgi kell 3.33 öösel, olles nüüd hiliseima lõpuga mäng USA lahtistel läbi aegade.

Sheltonile oli see esimene kord, kui ta hispaanlasest jagu sai ja ühtlasi oli see Alcarazi karjääris alles teine kord, kui ta kaotas viiesetilise matši, tema saldo on nüüd 15 võitu ja kaks kaotust. Shelton on võitnud kaheksa ja kaotanud neli viiesetilist mängu.

"See on maailma ägedaim spordilinn ja see on maailma parim staadion. Loodan, et mu parim sõber ja õde ei pea hommikul kell kuus tööl olema. Olen nii tänulik, et saan siin teie ees olla, see on suur au ja oli ka suur au Carlosega väljakut jagada," ütles esimest korda karjääris esikolmikumängija alistanud Shelton lühikeses väljakuintervjuus, kus ta tänas kõiki, kes poole ööni tribüünidel teda toetasid.

Alcaraz tegi mängu jooksul koguni 53 lihtviga, samas kui Sheltonil kogunes neid 35. Äralöökidest teenis Alcaraz 38 ja Shelton 34 punkti.

23-aastane Shelton jõudis slämmiturniiril nelja parema sekka kolmandat korda, seejuures teist korda kodusel slämmil.

Ühtlasi on garanteeritud, et USA lahtiste finaalis mängib vähemalt üks ameeriklane, sest poolfinaalis läheb Shelton vastamisi kaasmaalase Frances Tiafoe'ga (ATP 12.), kes sai samuti maratonmängus ehk neli tundi ja 39 minutit kestnud kohtumises 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6) jagu kaasmaalasest Alex Michelsenist (ATP 46.). Seejuures asus Michelsen kolmandas setis 5:4 seisul matšivõidu eest servima ning juhtis otsustavas setis 3:0, aga Tiafoe suutis mõlemal korral raskest seisust välja tulla.

28-aastane Tiafoe on slämmidest vaid USA lahtistel poolfinaali jõudnud ja ta sai sellega nüüd hakkama kolmandat korda.

Ühtlasi on märkimisväärne, et tänavuste USA lahtiste esimesel veerandfinaalide päeval läksid kõik neli mängu – nii meeste kui naiste üksikmängus – otsustava setini ja neljast kolmes selgitati võitja kümne punktini mängitavas kiires lõppmängus.