Hyundai ja M-Sport plaanisid Rally Estonial osaleda

"Sarnaselt eelmisetele aastatele soovisime seda rallit kasutada ettevalmistusena Soome MM-ralliks," vahendas Hyundai tiimi pressiesindaja Nicoletta Russo. Hyundai meeskond osales Rally Estonial ka kahel eelmisel aastal. Mullu oli koos tiimiga Eestis ka meeskonna pealik Andrea Adamo, kirjutab Delfi.

M-Spordi meeskonna juht Richard Millener kinnitas, et Ford Fiesta WRC autosid kasutav riim kaalus tõsiselt Eestisse tulekut. "Eelmisel aastal oli Eestis võistlemine meile kasulik." Me polnud lihtsalt veel otsustanud, kes sõitjatest võiks startida. Kahju, et Rally Estonia toimumine tühistatakse. Seetõttu keskendume Soome ralli eelsele tesitmisele vaid Soome teedel."

Rally Estonia pidi toimuma tänavu juulis, kuid korraldajad teatasid möödunud nädalal, et seoses Eesti Autospordi Liiduga tekkinud vastuoludega, jätavad nad tänavu ürituse ära.