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Jaspar Vaher vahetab kaardilugejat

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Jaspar Vaher
Jaspar Vaher Autor/allikas: Kuvatõmmis
Autoralli

Toyota rallivõistkond andis teada, et noorteprogrammi kuuluv eestlane Jaspar Vaher sõidab edaspidi soomlanna Janni Hussi juhendamisel.

19-aastane Vaher on sõitnud sel hooaja Rait Janseniga ning mullu istus tema kõrval ka Sander Pruul, kuid Eesti rallitalent jätkab oma hooaega kogenud soomlanna Janni Hussiga.

"Pärast vestlusi Jaspari ja Raiduga otsustasime, et Jaspari arengu jaoks on muutus mõistlik," teatas Toyota võistkond. "Janni toob endaga hulganisti kogemust WRC2 klassist ning teistelt rahvusvahelistelt rallidelt. Ta on võistlenud tipptasemel sõitjate kõrval ning teinud hulganisti testimist. Lisaks saab ta eestikeelse legendiga hakkama, mis on selle ülemineku juures oluline asjaolu."

Vaher ja Hussi alustavad koostööd järgmisel nädalal Itaalias toimuval Rally 1000 Miglial.

34-aastane Hussi oli sõitis mullu ajalooliste autode sarjas Jari-Matti Latvala kõrval ning on tänavu MM-sarjas kaarti lugenud Teemu Suninenile. Vaher on teinud sel hooajal Soome meistrivõistlustel häid tulemusi ning osalenud suvel nii Rally Estonial kui ka sellele järgnenud Soome rallil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

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