Pürn: oleme soovinud konflikti lahendada nii palju kui see meie võimuses on

"Meie jaoks ei olnud täna tegemist enam väga suure üllatusega, kuna oleme suhtlusesse ja protsessidesse kaasatud. Oleme ise ka soovinud konflikti lahendada nii palju kui see meie võimuses on," lausus Pürn intervjuus ERR-ile.

"Loomulikult on tegemist äärmiselt olulise prioriteediga, kui räägime rahvusvahelistest tiitlivõistlustest. Sellel võistlusel on väga oluline mõju Kagu-Eesti piirkonnale. Ralli keskus on Tehvandi spordikeskuses, kus näeme multifunktsionaalseid lahendusi. See on meie jaoks hästi oluline üritus."

Ralli ärajäämiseni viis tüli korraldajate ja Eesti autospordi liidu vahel. Viimane tõstis rahvusvahelise ralli registreerimistasu 100 000 euroni, mida aga enam kui kahe miljoni euro suuruse eelarvega ürituse läbiviijad ei soovi tasuda.

"Äärmiselt kahju on, et autospordiliidu ja korraldajate vahel on tekkinud põhimõtteline konflikt, aga paraku meil väga palju hoobasid seda muuta või suunata ei ole," tõdes Pürn.

Ralli saab riigi poolt toetust 980 000 euro jagu. Kas see raha võiks minna mõnele uuele korraldajale? "See otsus on tehtud väga konkreetset korraldajat ja eesmärki silmas pidades," vastas Pürn. "Minu hinnangul on ainuke võimalus ressurssi sarnasel eesmärgil kujutada ainult siis, kui vabariigi valitsus selle vastavalt ringi otsustab."

"Vana korraldajaga on selles mõttes lihtne, et siin on taga kümneaastane ajalugu. Nad on olnud riigile usaldusväärne partner. Meil ei ole nende aastate jooksul tekkinud küsimust, kus küsimused on jäänud vastamata," jätkas Pürn.

"Uus korraldaja - kõigepealt tuleb hinnata, milline on võimekus, soovid-plaanid. See hakkaks nullist liikuma. Välistada ei saa otseselt midagi, aga aega selleks on äärmiselt vähe, kui me räägime sellise mastaabiga suurest üritusest."

Kui peakorraldaja Urmo Aava ja tema tiim otsustavad aasta-paari pärast projektiga jätkata, kas siis tuleb teha uued otsused? "Väga keeruline on täna öelda," vastas Pürn.

"Kui eesmärgid jäävad sellisteks nagu nad on eelmisel aastal sõnastatud - proovitakse WRC etappi tuua ja selleks on samad või erinevad korraldajad... ma ei välistaks midagi! Eesti riigi jaoks on väga suured ja olulised rahvusvahelised üritused olulised. Nad toovad riigile tulu ja kindlasti kavatsema nendega jätkata."