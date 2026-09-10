Eesti rannajalgpallikoondis sai väravaterohkes mängus Tšehhilt kaotuse

Kohtumise avakolmandik kulges Eesti jaoks keeruliselt. Seitsmendal minutil pääses Tšehhi juhtima, kui vastase väravavaht pealelöögi sooritas ning vihmast libe pall Eesti puuriluku käte vahelt võrku lendas. Viimasel sekundil suurendas Tšehhi eduseisu: vastased toimetasid palli Eesti värava alla, kus eestlaste omavaheline kommunikatsioon ei olnud piisavalt täpne ning klaarimise asemel sai vastane võimaluse jalg resultatiivselt vahele panna, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandikul kasvas Eesti surve ning eestlased hakkasid järjest enam ohtlikke olukordi looma. Väravat siiski ise lüüa ei õnnestunud, kuid Tšehhi aitas eestlasi omaväravaga, mis vahe minimeeris.

Viimane kolmandik tõi kaasa väravatesaju. Mängu 25. minutil realiseeris Kristian Marmor karistuslöögi ning viigistas seisu 2:2-le. Kolm minutit hiljem jõudis Eesti esmakordselt juhtima ning kümne sekundi sees sai Kristen Saarts kirja kaks väravat. Seejuures mängis mõlema puhul eelrolli Tõnis Vihmoja, kelle löögi järel pall Saartsini jõudis. Teise tabamuse puhul lausa latipõrkest.

Tšehhi vähendas 29. minutil vahe ühe värava peale, kui realiseeris kindlalt karistuslöögi. Paar minutit hiljem jõudis vastane ka viigini: väravavaht sai esimesele löögile küll vahele, kuid paremal äärel õnnestus vastasel käärlöögiga pall lati alla suunata. Siis sai Eesti kirja enda viimase tabamuse, kui puurivaht saatis palli kiiresti mängu, see jõudis Marmorini ning viimane lõpetas rünnaku käärlöögiga – 5:5.

Viimasel minutil vastas Tšehhi, kui väljaku keskelt äärejoone lähedalt sooritatud käärlöök veeres õnnetult Eesti väravavahi alt läbi. Eesti proovis veel viigini jõuda, et mäng lisaajale viia, kuid seitse sekundit enne lõpuvilet vormistas Tšehhi kohtumise seitsmenda värava ja kindlustas 7:5 võidu.

Lisaks Tšehhile võistleb Eesti üleminekuturniiril Belgia ja Türgiga. Belgia alistati kolmapäeval tulemusega 5:2. Otsustav kohtumine Türgiga, mis otsustab eestlaste saatuse uueks hooajaks, toimub reede ennelõunal.