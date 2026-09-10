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Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

Tennis
Vasakult: Denis Maijorov, Kristjan Tamm, Markus Mölder ja Oliver Ojakäär.
Vasakult: Denis Maijorov, Kristjan Tamm, Markus Mölder ja Oliver Ojakäär. Autor/allikas: Rein Kompus.
Tennis

Järgmisel nädalavahetusel, 18. ja 19. septembril kohtuvad Uruguay pealinnas Montevideos Davise karikasarja Maailmaliiga II grupi kohtumises Uruguay ja Eesti tennisemeeskonnad.

Eesti koondisse kuuluvad edetabeli järjekorras Markus Mölder (ATP 843.), Oliver Ojakäär (1089.), Kristjan Tamm (1162.) ja Denis Maijorov (-). Paraku ei saa seekord koondist aidata meie esinumbrid Mark Lajal (152.) ja Daniil Glinka (156.).

"Kahjuks tuleb meil seekord mängida mitte kõige tugevamas koosseisus. Isiklikel ja tervislikel põhjustel ei saa mängida Daniil Glinka ja Mark Lajal. Kahtlemata oleksid meie võiduvõimalused Daniili ja Markiga märksa suuremad. Kuid ülejäänud mängijad on valmis nende koha auga täitma ja näitama oma parimat tennist," ütles Eesti koondise treener ja kapten Vladimir Ivanov.

Uruguay koondis peaks edetabelikohtade ja koduväljaku tõttu olema eelisseisus. Väljakuperemehi esindavad Franco Roncadelli (271.) ja Joaquin Aguilar Cardozo (423.) ning ATP edetabelikohata Francisco Llanes ja Ariel Behar, kes on meeskonna mängiv kapten. 36-aastane Behar on tugev paarismängija, kes veel kaks aastat tagasi oli paarismängu maailma edetabelis 34., praegu asub ta täpselt 100. kohal.

"Sellest tuleb raske kohtumine. Vastastel on koduväljakueelis ning minu arvates sobib väljakukate neile rohkem. Seetõttu saab olema keeruline," ütles Ivanov. Nimelt on vastased valinud mängimiseks saviliivaväljaku, mis pigem ei ole meie meeste lemmik, kuigi Mölder ja Ojakäär kohtusid tänavu Eesti meistrivõistluste finaalis ning ka neli korda meistriks tulnud Tamm on aeglase põrkega hakkama saanud.

"Davise karikavõistlustelt teame palju näiteid, kui edetabelikoht ja koduväljaku eelis ei ole suutnud meeskonnale võitu tagada," jätkas Ivanov. "Seetõttu võitleme iga mängu, iga seti ja iga punkti eest. Olen kindel, et poisid annavad endast kõik, et meie meeskonda väärikalt esindada."

Uruguay tennises on praegu pigem mõõn, sest nii head mängijat nagu eelmisel kümnendil Pablo Cuevas (parim edetabelikoht 19.) neil enam pole.

Davis Cup on üks maailma vanemaid võistkondlikke spordivõistlusi, mis peeti esimest korda juba 1900. aastal. Eesti tennisemeeskond osales Davis Cupil esmakordselt aastal 1934 ning alates 1993. aastast regulaarselt.

Toimetaja: Henrik Laever

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