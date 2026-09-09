Üheksakesi jäänud Paide alistas Tartus Tammeka

Nii Tammeka kui ka Paide alustasid tempokalt ja jõudsid juba mängu alguses tabamusteni, aga mõlemas olukorras tuvastati suluseis ja väravad ei lugenud. Paide jõudis lõpuks eduseisuni 28. minutil, kui Juan Palacios karistusalasse jäänud palli tartlaste väravasse kõmmutas. Paide suutis 55. minutil oma edu kahekordistada, kui Modou Sohna tabamuseni jõudis.

Tammeka läks seejärel enam kui 1000 pealtvaataja ees paidekate edu kallale ning sai 74. minutil suure eelise, kui Ramon Smirnov punase kaardiga platsilt saadeti. Kümnekesi jäänud Linnameeskond tegi võõrustajale 86. minutile veel ühe suure teene, kui Siim Luts koleda vea järel samuti punase kaardi sai.

Tartu klubi jõudis seitsme üleminuti jooksul mitu korda Paide värava ette, kuid ei suutnud palli väravasse toimetada ning pidi leppima valusa 0:2 kaotusega.

Paide jaoks oli see hooaja 13. võit ning meeskond on teeninud 26 mänguvooruga 45 punkti, millega ollakse liigatabelis kolmandal real. Tammeka lootus medalit võita läks natuke hägusemaks, 41 punktiga jätkatakse viiendal kohal ning esikolmiku vahele jääb veel 44 punktiga Nõmme Kalju.

Tabeli tipus jätkab Tallinna FCI Levadia (65 p), kes alistas kolmapäeval FC Kuressaare 4:0. Jala said valgeks Maksimilian Skvortsov, Gregor Lehtmets, Enock Otoo ning Geovani Reis.

Pärnu JK Vaprus teenis samuti võidulisa, kui alistas koduväljakul Harju Laagri 3:2. Vaprus läks 51. minutiks Rasmus Ormi ja Joonas Silla tabamustest ning harjukate omaväravast kolmega juhtima, kuid Harju jõudis Stevin Kerge 78. ja Kaspar Lauri 80. väravatest veel lähedale. Pärnu suutis siiski kindlalt lõpetada ning jätkab 34 punktiga tabelis kuuendal real, Harju on kolme punkti kaugusel ja seitsmes.

Tabeliseis:

1. Levadia 65 p

2. Flora 49

3. Paide 45

4. Kalju 44

5. Tammeka 41

6. Pärnu Vaprus 34

7. Harju Laagri 31

8. Nõmme United 28

9. Kuressaare 28

10. Narva Trans 18

Enne mängu:

Tammeka on võitnud viimasest kuuest liigamängust viis ning tõusnud medaliheitlusesse. Võidu korral mööduksid nad Paidest ja jõuaksid Nõmme Kaljuga võrdsete punktide peale, Paide aga kerkiks võidu korral kolmandaks.

Tänavu on nad kahel korral mänginud – aprilli keskel võttis Paide võõrsil 4:1 võidu, mai alguses aga võitis Tammeka Paides 1:0.

"Nädal aega tagasi olime sarnases olukorras, et olime FC Florale kandadele astumas, kuid Flora pani kahe võiduga eest minema. Nüüd on meil on järgmised kaks, Kalju FC ja Paide Linnameeskond, nina ees. Vaatame, mis teha annab!" sõnas Tammeka peatreener Karel Voolaid. "Proovime teha õiged järeldused võõrsil FC Florale 2:3 kaotatud mängust ning loodame oma kodupubliku toele! Teeme sellest ühe vägeva kolmapäeva õhtu!"