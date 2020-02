Mainekas ralliajakirjanik: Eesti tulistas endale kollektiivselt jalga

Rally Estonia ümber keerlev on mõistagi jõudnud ka rahvusvahelisse meediasse. Mainekas ajakirjanik David Evans tegi ralliportaalis Dirtfish saagast kokkuvõtte.

"Eesti on koduks maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale, legendaarsele Markko Märtinile, sadadele tuhandetele pühendunud rallifännidele ja vaieldavalt parimale rallile, mis ei kuulu MM-sarja," alustas Evans oma artiklit.

"Aga andke aega. Rally Estoniast, WRC promotsioonirallist, saab peatselt spordiala hinnatuima võistluskarusselli osa. Nii me vähemalt arvasime. Nii me arvasime, kuni Eesti võttis ühiselt üles relva, sihtis ning tulistas ennast jalga - kui mitte mõlemasse jalga," jätkas Evans.

Briti sõnul on ta rääkinud nii Rally Estonia direktori Urmo Aavaga kui Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme Janis Kaaliga ning temas tekitab nördimust tõsiasi, et mõlemad osapooled mõistavad teineteise seisukohti.

"Tõeliselt kurb on see, et oleme kaotanud suurepärase ralli. Pidin seda eelmisel aastal väisama, aga paraku ei jõudnud. Seda teinud kolleegid kiidavad Aava ja tema tiimi saavutatut aga taevani. Ei Tänak ega Märtin pole inimesed, kellele oleks kõige lihtsam meelehead teha, aga mõlemad lõpetasid ralli, naeratused näol. Eesti, tõeliste rallifännide kodu, väärib paremat."

"Minu arvates on nii Aava kui Kaal vägagi ratsionaalsed inimesed ja me peame lootma, et nad leiavad veel lahenduse," kirjutas Evans.

David Evans töötas kaks aastakümmet Autospordis ning liitus sellel talvel Dirtfishiga. Just tema kirjutas esimesena Ott Tänaku liitumisest Hyundaiga. Loe tema täispikka ingliskeelset arvamuslugu Rally Estonia ärajäämise kohta SIIT.