USA viskas veerandfinaalis Ungarist ligi kaks korda rohkem punkte

Ungari suutis USA tempos püsida esimesed viis minutit, siis tegid ameeriklannad 15:0 vahespurdi, mis viis nad 28:9 juhtima. Mängu saatus oli selleks hetkeks sisuliselt otsustatud.

USA tabas väljakult viskeid 59-protsendiliselt (40/68), seejuures läbisid 23 kaugviskest korvirõnga 12. Ungari tabas oma 28 kaugviskest ainult üheksa ning kõikide väljakult teele saadetud visete täpsusprotsendiks kujunes 34 (22/64). USA korjas lauast 42 ja Ungari 29 palli ning pallikaotusi sooritas USA 14 ja Ungari 27.

Võitjate poolel jõudis kahekohalise punktisummani viis naist: Napheesa Collier vedas omasid 19 punktiga, Rhyne Howard tõi 15 punkti ning Caitlin Clark, Jackie Young ja Kahleah Copper viskasid kõik 10 punkti. Ungari resultatiivseim oli 12 punktiga Reka Lelik.

USA järgmine vastane selgub neljapäeva hilisõhtul, kui veerandfinaalis lähevad vastamisi Hispaania ja Austraalia. Otsepilti sellest mängust näeb ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.