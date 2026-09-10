Rikberg EM-i eel: meil ei ole põhjust kedagi karta, aga nõrka vastast pole

Eesti koondis jõudis kolmapäeval Tamperesse ning sai ka Nokia areenil, kus C-grupi mängud peetakse, trenni teha. Peatreener Alar Rikberg ütles, et meeskonnas erilist suurturniiri tunnet ei ole.

"Meeleolu on olnud töine ja rahulik. Ettevalmistus nagu teisteks mängudeks ja turniirideks, mingit suurturniiri tunnet või melu ei ole. Püsime oma rahulikus rütmis, teeme trenni, korraldame videokoosolekuid, paneme vastaste kohta plaane paika ja üritame neid platsil ellu viia," rääkis juhendaja.

Eesti koondis sai sel nädalal ebameeldiva uudise, kui selgus, et nurgaründaja Robert Täht peab vigastuse tõttu EM-finaalturniiri vahele jätma. Tema asemel sai koondisekoha hoopis temporündaja Mihkel Varblane. "Opereerin nende 14 mängijaga, kes siin olemas on. Enda jaoks ja loodan, et kogu võistkonna jaoks on kõik need oleksid ja poleksid, kes võiks siin mängida, on seljataha jäetud. Meil on koosseis, kes turniiril osaleb. Selge on see, et Märt Tammearu nurgaründajatest on juba pikemat aega selge põhikoosseisu mees. Ülejäänud saavad võimalusi," ütles Rikberg.

"Panen [koosseisu] lõplikult paika veidi enne Serbia mängu. Vaatan mõned asjad üle, kes võiks sobida kõige paremini algkoosseisu, et mitte liiga varakult meestele ja vastastele teada anda."

Alar Rikberg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti alustab EM-i reedel Serbia vastu ning läheb pühapäeval vastamisi Taaniga. Järgmisel nädalal mängitakse Belgia, Hollandi ning võõrustaja Soomega. "Läheme kahest vaatest. Ühtepidi sellise mõttega, et meil ei ole põhjust kedagi karta ja kellegi ees kaabut kergitada, et palun tulge ja võtke meie vastu. Aga teistpidi peame olema realistid: meil on väga tugev ja tihe alagrupp, siin pole ühtegi nõrka võistkonda," rääkis Rikberg vastastest.

"Vaadates tagasi pikemale ajaloole, maailma edetabeli kohtadele ja loosiprotsessile ei ole mõistlik. Peame vaatame selle suve mänge. Meil on kaks Maailmaliiga tiimi ja Euroopa liiga esikolmik ehk selgelt väga rasked mängud."

Samas saavad eestlased pärast reedest kohtumist 2019. aastal Euroopa meistriks tulnud Serbiaga ühe päeva puhata. Rikbergi sõnul tuleb suuremaid otsuseid tegema hakata alagrupiturniiri teises pooles. "Kas peame hakkama koosseisuga vangerdama, kas tuleb leida puhkepäevi teatud meestele?" ütles peatreener. "Usun, et füüsiline konditsioon on nii hea, et kahte mängu järjestikust mängu ei tohiks olla ühelegi mehele üle jõu käiv."