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Messist saab Hispaania esiliigaklubi omanik

Jalgpall
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Hispaania jalgpalli esiliigas mängiv Eldense teatas, et klubi uueks omanikuks saab Argentina jalgpallilegend Lionel Messi.

39-aastane Messist saab Marca andmeil klubi ainuomanik, seni on klubi kuulunud Colombia investeerimisfirmale Grupo TH Soluciones. Ost ootab klubi sõnul veel juriidilise menetluse taga, sealhulgas tehakse klubi tegevusele audit.

Pikalt madalamates liigades mänginud Eldense kerkis tänavuseks hooajaks Hispaania esiliigasse, kuid on teeninud nelja mänguga kaks viigipunkti ja on esiliigas 20. kohal.

Eldense on isegi teine klubi, mille omanikuks Messi saanud. Aprillis ostis legendaarne vutimees ära Cornella nimelise klubi, mis mängib Hispaania jalgpallipüramiidi viiendal tasemel. Lisaks on ta Luis Suareze poolt asutatud Uruguay klubi Deportivo LSM kaasomanik. Tema portfelli kuulub ka tükk Inter Miamist, mis saab tema omaks pärast praeguse mängulepingu läbi saamist.

Sel suvel toimunud maailmameistrivõistlustega oma koondisekarjäärile joone alla tõmmanud Messi on siiani vinges vormis, augusti lõpus kõmmutas ta MLS-is Montreali vastu neli väravat. Inter Miami on idakonverentsis teisel kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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