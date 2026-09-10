Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

Noorem Räikkönen liitub järgmisel aastal Red Bulli noorteprogrammiga, kust on aastate jooksul vormelispordi kuninglikku sarja jõudnud teiste seas neljakordsed maailmameistrid Sebastian Vettel ja Max Verstappen.

"Oleme kõik väga rõõmsad ja põnevil, et Robin valiti Red Bulli meeskonda, kus ta saab oma võidusõitjakarjääris järgmise sammu teha," kommenteeris 46-aastane Kimi. "Red Bull pakub väga head ja põhjalikku programmi, et Robini arengut järgnevatel aastatel toetada ning anda talle kõik vajalikud võimalused oma loomuliku talendi arendamiseks," lisas ta.

Red Bulli F1 meeskonna tiimipealik Laurent Mekies ütles, et Robin on kardispordis näidanud "erakordset" võimekust. "Kiirus, sõiduoskus ja loomulik anne on teinud Robinist ühe lootusandvama sõitja oma vanuseklassis. Lisaks avaldavad muljet tema küpsus, rahulik lähenemine ja täielik keskendumine sõitmisele. Meie eesmärk on teda samm-sammult aidata ilma, et talle avaldataks tohutult pinget," sõnas Mekies.

Kimi Räikkönen startis vormel-1 sarjas 349 etapil, saavutas 21 esikohta ja 103 pjedestaalikohta ning võitis oma ainsa MM-tiitli 2007. aastal Ferrari roolis. Lisaks on ta kihutanud autoralli MM-sarjas ja NASCAR-sarjas.