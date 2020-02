EAL-i juhatuse liige: loodan, et saame ikkagi üheskoos mõnusalt kokkuleppele

Eesti autospordi liidu juhatuse liige Janis Kaal kinnitas, et Rally Estonia polegi nende esimene prioriteet. Küll aga loodab ta vastupidiselt täna pressikonverentsil korraldajate teatele ürituse ärajäämisest, et jõutakse siiski kokkuleppele.

Ralli ärajäämiseni viis tüli korraldajate ja Eesti autospordi liidu vahel. Viimane tõstis rahvusvahelise ralli registreerimistasu 100 000 euroni, mida aga enam kui kahe miljoni euro suuruse eelarvega ürituse läbiviijad eesotsas Urmo Aavaga ei soovi tasuda.

"Kindlasti ei ole me kunagi olnud seisukohal, et Urmo meeskonna töö ei ole autospordi ja autospordiliidu jaoks prioriteet. Küll oleme olnud seisukohal, et meie esimene prioriteet ei ole ega saagi olla WRC ralli toomine, mille nimel nö kõik mängu paneme," lausus Kaal ERR-ile.

"See on ikkagi püramiidi kõrgeim tipp, mille ehitamine hakkab altpoolt vundamendist, noortespordist, üldisest autospordi korraldamisest, kandepinna laiendamisest ja nii edasi. See kuidagi ei pisenda Rally Estonia tähtsust."

"Täna julgeks küll öelda, et ühe autospordiliikme juhatuse liikme isikliku lubatud panuse taustal [Georg Gross lubas ise vajaminevad 100 000 eurot tasuda - ERR] on üsna keeruline väita, et see autospordiliidu jaoks kuidagi tähtsusetu üritus oleks," sõnas Kaal.

Ta lisas, et 100 000 euro suuruse registreerimistasu juures üritati Urmo Aava ja tema tiimiga kokkuleppele jõuda. "See oli kindlasti koht, kus üritasime läbi rääkida ja mõlema osapoole jaoks kuldset keskteed leida," kinnitas Kaal.

"Autospordi liit on teinud omalt poolt võimaliku ja pakkunud erinevaid lahendusi. Paraku ei saanud me sellega kuidagi teisele poolele lähemale. Lõppkokkuvõttes oleme täna selles olukorras, kus oleme, aga tahan öelda, et see on vahejaam - ma loodan, et siit on võimalik edasi minna."

"Kindlasti ei ole mitte kellegi huvides, et see olukord sellise lõpplahenduse leiab. Kõikidel on rallifännidel on lootused, ka autospordi liidul on omad lootused, Urmol ja tema meeskonnal on omad ootused ja unistused. Me kõik ootame ja loodame, et saame ikkagi üheskoos mõnusalt kokkuleppele," usub ta.